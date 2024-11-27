‘Arka Sokaklar’ fırtınası dinmiyor

Haftanın dizisi: Kanal D’de ekrana gelen efsane dizi ‘Arka Sokaklar’, yeni sezonda da konuları kadar aldığı reytinglerle de konuşulmaya devam ediyor.

Dizi, Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, reytinglerde 1.29 puan artışla haftanın en yüksek çıkışını gerçekleştirdi. Dizinin kadrosunda Şevket Çoruh, Zafer Ergin, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar gibi isimler yer alıyor. Havalar soğudu. Hâliyle televizyon reytinglerindeki artış trendi bundan sonra daha da süreceğe benziyor.

Cevahir ve Ulvi’nin yeni hikâyesi

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Haftanın filmi: ‘Geniş Aile’ serisinin merakla beklenen yeni filmi ‘Geniş Aile 4: Cevahir & Ulvi’, 22 Kasım’da vizyona girdi. Filmin kadrosunda Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Asuman Dabak, Cansu Fırıncı, Deniz Oral gibi isimler rol alıyor.

Cüneyt İnay’ın hem yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı komedi ve aksiyon türündeki film, yolları ayrılmışken kendilerini yine beklenmedik olayların içerisinde bulup bir araya gelen Cevahir ve Ulvi'nin hikâyesini konu ediniyor.

Güler Duman’dan ‘Seher Yeli’

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Haftanın şarkısı: Türk Halk Müziği’nin yaşayan efsanelerinden Güler Duman’ın yeni çalışması ‘Seher Yeli’, Dinamik Müzik Yapım etiketiyle yayınlandı.

Sözü Mehmet Ali Telek’e, müziği Arif Kurt’a ait türkünün düzenlemesi Dursun Bilgin imzası taşıyor. Türküye Özcan İşbil’in yönetmenliğini yaptığı bir de klip çekilmiş. Gurbet, hasret ve sevgiliye olan özlem temalarını işleyen türküyü keyifle dinledim. Yolu açık olsun.

Kaybolduysan Doğru Yerdesin

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Haftanın kitabı: Türkiye’nin ilk kadın motivasyon konuşmacısı ve dönüşüm lideri Saadet Şen’in ‘Kaybolduysan Doğru Yerdesin’ kitabı, Destek Yayınları’ndan çıktı.

Tükenmişlik, özgüvensizlik gibi negatif duygularla başa çıkma yöntemlerini ele alan kitap, yaşamın zorlu anlarında nasıl ayağa kalkabileceğimizi ve kendimizi bulabileceğimizi etkileyici bir üslupla anlatıyor. Zihin, beden, ruh ve duygusal zekânın bir araya geldiği dört boyutlu bir yaklaşım sunan yazar, okurlarını içsel bir dönüşüme davet ederken hayatını değiştirmek isteyen herkese ilham veriyor.