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Armağan Çağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne isyan etti

Sözünü hiçbir zaman sakınmayan Armağan Çağlayan İzmir Belediyesi'yle yaşadığı sorunu sosyal medyadan paylaşarak isyan etti. Çağlayan yaşananları anlatıp "İşi yapmayı bilmiyorsanız yapmayacaksınız!" dedi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 13:59
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Armağan Çağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne isyan etti

Armağan Çağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne isyan etti
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Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Armağan Çağlayan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle yaşadıklarını anlatarak isyan etti. İzmir’de sergilediği gösteri sonrası kuliste yaşananları anlatan Çağlayan, çok sinirlendi.

Twitter hesabında açıklamada bulunan Çağlayan "İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Size Anlatacakları Var' gösterisini satın aldı. Biletler 45 saniyede bitti" diyerek şunları söyledi:

"İnstagramdan milyon “hakarete” uğradım. Gösteri günü geldi. Salonda olan kişi sayısı 80. Bütün profesyonelliğimle işimi yaptım. 2 saat gösteri yapıp sahneden indim. Oyun bitikten sonra. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı olduğunu iddia eden bir hanımefendi, kulise gelip bacak bacak üstüne atıp, bana bağırmaya başladı. Hanımefendi neden bana bağırıyorsunuz dedim. Bunun üzerine beraber çözüm bulalım sisteme dedi.

"SİZ BENİ SATIN ALMADINIZ..."
Ben de sisteme çözüm bulmakla bek sorumlu değilim. Hem işinizi düzgün yapmıyorsunuz, hem de bana bağırıyorsunuz dedim. Ben instagram'dan biletler bittiği için milyon hakarete uğradım, hem de siz bana sesinizi yükseltiyorsunuz dedim. Ve ben de sesimi yükselttim.

Liyakatsiz insan zor hayatın her alanında zor. İşi yapmayı bilmiyorsanız yapmayacaksınız! Siz bir oyun parası verdiniz diye beni satın almadınız! Alamazsınız! Daha da beni oyunla ilgil aramayın!"

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