﻿Sitede 'aidat zammı' protestosu

Hadımköy Mahallesi, Mevlana Caddesi üzerinde 18 bloktan oluşan 792 dairenin yer aldığı sitede oturanlar, gerekli hizmeti alamadıklarını, bir de üzerine aidatlara zam yapıldığını gerekçe göstererek eylem yaptı.

Sitenin bahçesinde toplananlar, "Yönetim istifa" sloganı attı. Aidatın 270 liradan 430 liraya çıkarılmasına tepki gösteren site sakinleri, kaşıkları tepsiye vurarak zammı protesto etti.

"İNSANLAR ŞU ANDA ALMADIKLARI HİZMETİN BEDELİNİ ÖDÜYOR"

Site sakini Zehra Akut, "Geçtiğimiz site seçimlerinde, seçimler sonucunda seçilen asıl başkan istifa etti. Yerine geçe yedek başkanın 3 ay içerisinde site yönetimini genel seçime götürmek zorundaydı. Fakat hiçbir şekilde defalarca uyarmamıza rağmen seçime götürmedi ve 1 yıllık planlanan, aidat karşılığında verilmesi gereken en başta güvenlik hizmetini yerine getirmedi. Sitenin 500 bin lira borcunun sıfırlanacağı konuşuldu, fakat bu borçta sıfırlanmadı. Yerine yeni bir genel seçime gitmek gerekirken, asla böyle bir şey düşünmediler. İnsanlar şu anda almadıkları hizmetin bedelini ödüyorlar" dedi

"BU İNSANLAR HANGİ İNSANLIK KRİTERİNE GÖRE YAŞAYACAK"

Sitede oturan kişilerin alt gelir grubundan insanlar olduğunu belirten site sakini Merve Arslan, "Bir yıl içerisinde 3 kere zam yapılan aidatlar söz konusu. Onun dışında buradaki hizmet kalemlerinde, verilen sözler yerine getirilmemiş, yapılacak olan hizmetler yapılmamış, üstelik sağlanan hizmetlerinde resmi olarak dayanağı gerekçesi sunulmamıştır. Onun dışında bu insanlar, yarın ödemek zorunda oldukları aidat ve taksitlerini ödeyemeyecekler. Dolayısıyla bu insanlar tepeden inme aidat zamlarını, asla kabul etmiyorlar. 270 lira olan aidat taksiti, 430 lira bandına çıkartılıyor. Bu insanlar 3 bin 500 lira maaşları geçmemiş, bin lira ev taksisi ödeyecekler, bu insanlar faturalarını ödeyecekler.

Ondan sonra bu insanlar, hangi insanlık kriterlerine göre yaşayacaklar? Buranın yöneticisi olan kişi de ayrıca hiç yabancı biriside değil, bu insanların komşusu. İnsanlar elini vicdanına koyacak, herkes sorumluluğunu yerine getirecek, ödemekle yükümlü olduğu her şeyi yerine getiriyor ama bu kadar vicdansızca değil. Herkesin buradaki ortak derdi nasıl geçineceğiz? Ve bu insan da bahanelerle şu an buraya gelmiyor. Eğer gelseydi, komşuları ona şunu soracaktı, 'Bunu neye göre yaptın? Bu zammı neye göre gerçekleştirdin? Biz bunu nasıl ödeyeceğiz' diye soracaklardı. Ama bunu dahi komşularına çok gördü" şeklinde konuştu.

(Kaynak: DHA)