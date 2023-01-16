Fahiş site aidatı zammına tencere tavalı tepki

Site sakinlerinden oluşan bir grup aidat zamlarını site içerisinde yaptıkları eylemlerle protesto ediyor. Site sakinlerinin iddiasına göre bazı aidatlar yüzde 200 zamlandı.

Yapılan bu zammı protesto etmek için site içerisinde toplanan kalabalık tepkisini alkışlarla gösterdi.

TENCERE TAVA EŞLİĞİNDE PROTESTO

Vatandaşlar yöneticilerin aldığı vekaletlerle genel kurul toplantıları yaptığını iddia etti.

Birçok site sakini 400-500 TL bandındaki aidatlarının 1300-1400 TL bandına geldiklerini söyledi.

Bununla birlikte akşam saatlerinde de site sakinleri site yönetimini protesto etti.

Görüntülerde bazı site sakinlerinin evlerinin lambalarını açıp kapattığı görülürken bazı vatandaşlarının ise tencere tava eşliğinde "Yönetim istifa" çağrısında bulunduğu görüldü. (Odatv)