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Fahiş site aidatı zammına tencere tavalı tepki

İstanbul Büyükçekmece'deki bir sitede yaşayanların bir kısmı, aidatlara yüzde 200 zam yapıldığını iddia ederek ikinci kez eylem yaptı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 01:20
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Tencere tava seslerine Yönetim istifa çağrısı eklendi

Fahiş site aidatı zammına tencere tavalı tepki
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Site sakinlerinden oluşan bir grup aidat zamlarını site içerisinde yaptıkları eylemlerle protesto ediyor. Site sakinlerinin iddiasına göre bazı aidatlar yüzde 200 zamlandı. 

Yapılan bu zammı protesto etmek için site içerisinde toplanan kalabalık tepkisini alkışlarla gösterdi.

TENCERE TAVA EŞLİĞİNDE PROTESTO

Vatandaşlar yöneticilerin aldığı vekaletlerle genel kurul toplantıları yaptığını iddia etti. 

Birçok site sakini 400-500 TL bandındaki aidatlarının 1300-1400 TL bandına geldiklerini söyledi.

Bununla birlikte akşam saatlerinde de site sakinleri site yönetimini protesto etti.

Görüntülerde bazı site sakinlerinin evlerinin lambalarını açıp kapattığı görülürken bazı vatandaşlarının ise tencere tava eşliğinde "Yönetim istifa" çağrısında bulunduğu görüldü. (Odatv)

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cok gerekli
16.01.2023 04:59
Kombileri sonuna kadar acin da altinizdaki veya ustunuzdeki komsu kapiniza omur boyu hazmedemeyeceginiz bir kufur asmasin. Aidatlari sonra dusunun.  
 
misafir
16.01.2023 03:52
bir sene içinde elektriğe, doğalgaza, akaryakıta, çaya şekere süte yüzde kaç zam yapıldı? bunlara protesto yaptılar mı?  
 
emrah arslan
16.01.2023 02:15
ülkedeki ekonomik krize eylem yapamayanlar.apqrtman yöneticisene istifa eylemi yapıyor.gücü yeten yetene.bu halkın hakkediyor.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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