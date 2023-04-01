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Arnavutköy’de araç alev alev yandı

Arnavutköy'de seyir halinde olan bir ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi. 

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 13:01
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Arnavutköy’de araç kullanılamaz hale geldi

Arnavutköy’de araç alev alev yandı
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İHA'nın haberine göre, İstanbul Arnavutköy'de gece saatlerinde ticari bir araç motor kısmından yanmaya başladı. Alev alev yanan araç kullanılamaz hale gelirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.

Seyir halinde olan bir ticari araç bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Aracın alev alev yandığı o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, olayda şans eseri yaralanan kimse olmadı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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