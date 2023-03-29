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İtalya ve İspanya'yı orman yangınları sardı

İtalya ve İspanya'nın başı orman yangınlarıyla dertte. İtalya'da alevler yaşam alanlarına yaklaşmış durumda.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 11:33
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İtalya ve İspanya'da orman yangını

İtalya ve İspanya'yı orman yangınları sardı
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İtalya’nın Varese bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın evlere yaklaştı. İspanya’nın doğusundaki orman yangınında ise 4 bin 900 hektardan fazla alan kül oldu.
İtalya’nın kuzeyindeki Varese bölgesinde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgar ve kuru havanın etkisiyle yayılan alevler evlere kadar yaklaştı. İtfaiye ekipleri gece boyunca yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Yangına 30’dan fazla itfaiyeci, 9 itfaiye aracı, 2 tanker ve yangın söndürme uçağıyla müdahale sürüyor.

İSPANYA'DA 5 NİN HEKTARA YAKIN ALAN KÜL OLDU

İspanya’da ise yılın ilk büyük yangınıyla mücadele devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Valencia şehrine bağlı Villanueva de Viver köyünde 23 Mart’ta başlayan yangın halen kontrol altına alınamazken, şu ana kadar bin 700 kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Yangında 4 bin 900 hektardan fazla alan küle döndü. Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra askerler de destek veriyor.
Üç yıldır ortalamanın altında yağış görülen İspanya’da uzun süredir kuraklık yaşanıyor. Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemine (EFFIS) göre geçtiğimiz yıl ülkede 493 yangın çıkarken, 307 bin hektarlık alan zarar gördü. (İHA)

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