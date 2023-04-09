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İstanbul Arnavutköy'de silahlı kavga

Arnavutköy'de aralarında alacak verecek meselesi bulunan Emre Can D. ile Ramazan A.'nın tartışmasında silahlar kullanıldı. Emre Can D.'nin silahla vurularak yaralandığı kavga ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 08:39
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Arnavutköy’de silah sesleri

İstanbul Arnavutköy'de silahlı kavga
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DHA’nın haberine göre, olay dün saat 23.30 sıralarında Karlıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emre Can D. ile Ramazan A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ramazan A.'nın yaşadığı eve giden Emre Can D., sokakta tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Emre Can D. ve Ramazan A. birbirlerine silah doğrulttu. Ramazan A.'nın babası Hüseyin A.'nın da dahil olduğu kavgada Emre Can D., vücuduna isabet eden 2 kurşunla ağır şekilde yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, yaralı Emre Can D. ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan Ramazan A. ve Hüseyin A.'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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