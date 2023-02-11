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Yardım tırları Türkiye'ye doğru yola çıktı

Arnavutluk'ta, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için toplanan malzemeleri taşıyan 2 yardım tırı, başkent Tiran'dan yola çıktı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 21:13
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Arnavutluktan 2 yardım tırı Türkiyeye yola çıktı

Yardım tırları Türkiye'ye doğru yola çıktı
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Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği koordinasyonunda ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle Türkiye'deki depremzedeler için ayni yardımlar toplandı.

Tırların yola çıkışı dolayısıyla düzenlenen törene Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay'ın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ve yerel temsilciler katıldı.

Büyükelçi Atay, basın mensuplarına, depremin meydana geldiği andan itibaren dost ve kardeş Arnavutluk'un Türkiye'nin yanında durduğunu söyledi.

Arnavutluk'un depremin hemen ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderdiğini anımsatan Atay, "Hem Arnavutluk Savunma Bakanlığı hem de Tiran Belediyesi toplam 3 ekip gönderdi ve şu anda diğer ekiplerle Türkiye'de çalışıyorlar.

Arnavutluk üst yönetimi de en başından itibaren taziyelerini Türkiye'deki muhataplarına iletti. Biz bu dayanışmadan dolayı tüm Arnavutluk hükümetine ve kardeş Arnavutluk halkına şükranlarımızı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

YARDIM TIRLARI TÜRKİYE'YE YOLA ÇIKTI

Büyükelçiliğin koordinesinde Arnavutluk'taki Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) ve Farklı Bir Hafta Sonu Derneğinin çalışmaları ile iki tır malzemenin yola çıktığını aktaran Atay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda toplanmakta olan malzemeler bağlamında çadır, ısıtıcı, jeneratör ve battaniye, dört öncelikli ihtiyaç duyulan kalemdir.

Nakdi yardım konusunda da Afet ve Acil Durum Başkanlığının, Büyükelçiliğimizin sosyal medya hesaplarından duyurduğumuz hesaplarına Arnavutluk halkı maddi-mali yardım, nakdi yardım yapabilir."

"2019 DEPREMİNİ HATIRLATTI" 

Farklı Bir Hafta Sonu Derneği İcra Müdürü Arber Hajdari de yardımların, çadır gibi acil ihtiyaç duyulan malzemelerden oluştuğunu vurguladı.

Yöneticiliğini yaptığı dernek olarak 55 bin dolar değerinde bir yardım gönderdiklerini dile getiren Hajdari, "Biz, zorlukları ve özellikle de deprem gibi trajik sonuçlardan gelen zorlukları çok iyi anlayan bir milletiz." diye konuştu.

Hajdari, Türkiye'nin Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen depremde verdiği katkıyı hiçbir zaman unutmamaları gerektiğini belirtti.

TÜMED Başkanı Egert Haxhiu ise "2019 depreminde yanımızda duran Türk halkına teşekkür ediyoruz." diye konuştu. (AA)

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