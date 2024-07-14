Arsenal, Caldentey'i Barselona'dan kaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arsenal, Caldentey'i Barselona'dan kaptı

Mariona Caldentey, Barselona'da geçirdiği 10 sezonun ardından Arsenal'e imza atarak kariyerinde yeni sayfa açtı.

Caldentey yeni hedefler istediğini, Kadınlar Süper Ligi'nin İspanya'da profesyonellik eksikliği nedeniyle kaçırdığı rekabeti bulmak için mükemmel bir yer olduğunu düşündüğünü belirttikten sonra "Duygularımı ifade etmem çok zor ama belki şöyle özetleyebilirim: İngiltere liglerini izliyorsunuz ve orada oynamak istiyorsunuz. Hepsi bu" dedi.

Mariona'nın, Barselona'dan oldukça farklı olan Arsenal'in oyun tarzına uyum sağlayıp sağlayamayacağını şimdiden merak konusu olmuş durumda.

Barcelona'ya veda ettiği basın toplantısında konuşan Caldentey "Burada gözlerim kapalı bile oynayabiliyorum ve oynayabileceğimiz en iyi futbolu oynadığımızı düşünüyorum. Amacım kendimi yeni bir kulübe adapte etmek veya oyunumu başka bir takıma bulaştırmak" dedi.

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