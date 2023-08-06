Arsenal'den mucize geri dönüş! City'i deviren Arsenal şampiyon oldu

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Sezonu üç kupa ile kapatan (Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, FA Cup) Manchester City ve Arsenal Community Shield'da karşı karşıya geldi.

Geçen sezon Arsenal, şampiyonluğu Manchester City'e vermişti.

Bir bakımdan da bir 'intikam' maçı olarak adlandırılabilir.

Karşılaşmaya iki takımın yeni transferleri ilk 11'de başladı.

Arsenal'de Kai Havertz, Declan Rice ve Jurrien Timber, Manchester City'de ise Kovacic maç kadrosunda kendilerine yer buldular.

ETKİLİ BAŞLAYAN TARAF CITY

Mücadele Manchester City'nin etkili oyunuyla başladı.

Guardiola'nın öğrencileri ilk 15 dakikayı baskılı, tempolu geçirse de Arsenal toparlandı ve City'e karşı atak yapmaya başladı.

Yeni transfer Timber, Arsenal adına kendini iyi gösterdi ve maçın parlayan yıldızlarından birisi oldu.

İlk yarının son bölümleriyle birlikte rakip ceza alanına iyice yerleşen Arsenal, bir kaç iyi pozisyon yakaladı.

Bunlardan birisi Kai Havertz ile yakalanan pozisyondu.

Sağ kanattan içeriye al da at pası yollayan Saka, yakın mesafeden kaçıran Havertz...

41. dakikada Havertz'in şutunda Cityli Ortega'nın kurtardığı top maçın en önemli pozisyonlarından birisi oldu.

Gel gelelim yüzde 63'e yüzde 37'lik topa sahip olan taraf Manchester City'di.

Karşılaşma'nın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

GUARDIOLA'DAN HAMLELER GELDİ

İkinci yarıya iki takımda aynı 11'le devam etti.

Daha sonrasında Guardiola'dan hamleler gelirken, Arteta hamle yapmamayı tercih etti.

58'de Grealish-Foden değişikliği olurken, 64. dakikada sahada yokları oynayan Haaland ve Mateo Kovacic çıktı.

Onların yerine Kevin De Bruyne ve Palmer girdi.

PALMER'DAN NE GOL AMA!

Bu maçta 77. dakikaya kadar gol gelmemesi ilginçti zaten.

Manchester City, 64'te oyuna giren Palmer'ın muhteşem golüyle 1-0 öne geçti.

Oyuna Haaland'ın yerine giren Palmer, uzak köşeye muhteşem bir plase bıraktı.

(Bu maç için konuşuyorum) Haaland'ın yapamadığını 13 dakikada yaptı.

21 yaşındaki yıldızın unutamayacağı bir gün olacağı kesin.

Asisti de De Bruyne'nin yaptığını unutmayalım.

Guardiola'nın hamleleri işe yaradı.

ARSENAL BİTMEZ DEDİ!

Son dakikalarda ataklarını sıklaştıran Arsenal, son dakikada golü attı ve maçı penaltılara taşımayı başardı.

Maçın sonuna artı sekiz dakika ilave edilmişti ancak, kornerler falan derken duraklama dakikası 90+11'i gördü.

Saka'nın pasıyla topu alan Trossard şutunu çekti ve Akanji'ye çarpan top ağlarla buluştu.

City adına şanssız bir an yaşandı.

MUCİZEVİ GERİ DÖNÜŞLE ŞAMPİYON ARSENAL!

Arteta'nın öğrencileri, sezonu üç kupayla kapatan Manchester City karşısında mucizevi bir geri dönüş yaptı ve sezona kupayla başladı.

Büyük bir trajediyle 101. dakikada golü yiyen M. City, penaltılarda da iyi bir performans gösteremedi ve Community Shield'i kaybetti.

Arsenal futbolcuları ve taraftarının büyük bir mutluluk yaşadığı kesin.

Tam şampiyon City derken herşey bir anda değişti ve Arsenal şampiyon oldu...