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Artan yoksulluğu TÜİK verileri bile gizleyemedi. Bu kış çok zor geçecek

Artan yoksulluğu TÜİK verileri bile gizleyemedi. Bu kış çok zor geçecek Ekonomideki kötü gidişatın boyutunu iliklerine kadar hisseden dar gelirli vatandaşlar için bu kış çok zor geçecek.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 20:31
Son Güncelleme: 11 Eylül 2022 Pazar - 20:38
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Artan yoksulluğu TÜİK verileri bile gizleyemedi. Bu kış çok zor geçecek

Artan yoksulluğu TÜİK verileri bile gizleyemedi. Bu kış çok zor geçecek
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4 kişilik bir ailenin kışlık alışverişinin maliyeti dar gelirli vatandaşlar için servet değerinde.

Artan enflasyon rakamları ve art arda gelen zamlar nedeni ile geçim derdi çeken vatandaş bu kışı oldukça güç atlatacak.

Türkiye İstatistik Kurumunun madde sepetinde Eylül 2021 yılı ile 2022 yılı arasındaki fiyat farkı dikkat çekti.

TÜİK'in 2021 yılında bin 677 lira olan kömürün 2022 yılına gelindiğinde 8 bin 500 liradan satışa sunuluyor.

Aradaki fiyat uçurumu oldukça dikkat çekerken fahiş fiyat artışı giyim sektöründe de yaşanıyor.

Geçtiğimiz yıl 365 liradan satışa sunulan bir erkek kabanının şimdiki fiyatı ise bin 100 liraya ulaştı.

Kadın giyiminde de durum farklı olmadı.

Geçtiğimiz yıl 80 lira 87 kuruştan satılan bir kadın kazağı şimdi ise ortalama 410 liradan satışa sunuluyor Ayrıca 119 liraya geçen sene alınan bir çocuk botu ise bugün ortalama 375 liradan pazara sunuluyor.

Dört kişilik bir ailenin sadece birer adet mont, bot, kazak, kışlık pantolon, kaban, çoraptan oluşacak kışlık giysi alışverişi yaklaşık 10 bin liraya dayanmış durumda.

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