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Zamlar daha kış gelmeden vatandaşa kara kışı yaşattı. Kışın kara tablosunu ortaya çıkardı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere yaklaşan kış günlerinin kara tablosunu paylaştı.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 14:43
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Kış gelmeden gelen zamlar vatandaşa kara kışı yaşattı. CHP'li vekil Abdurrahman Tutdere kışın kara tablosunu ortaya çıkardı

Zamlar daha kış gelmeden vatandaşa kara kışı yaşattı. Kışın kara tablosunu ortaya çıkardı
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TÜİK’in madde sepetinden yola çıkarak odun, kömür, doğalgaz ve giysi başta olmak üzere ‘Vatandaşın Kışlık Madde Sepeti’ adıyla fiyatları kıyasladı.

Vatandaşı kara bir kışın beklediğini vurgulayan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Zam üstüne zam gelen doğalgaz, odun, kömür gibi kış aylarının temel gider kalemlerinde bir yılda yüzde 400’ü aşkın artış yaşandı. Zaten cep yakan bu kalemler daha kış gelmeden vatandaşa kara kışı yaşattı.” dedi.

DOĞALGAZ FATURASI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 111 DAHA FAZLA GELECEK

AKP iktidarının enerji alanındaki politikalarını gaza benzeten Tutdere, “Uçucu bir madde olan gazı andıran AKP’nin enerji politikası vatandaşlarımızı bu sene de çok üşütecek. AKP’nin hemen her ‘Gaz bulduk’ açıklaması zam olup vatandaşın faturasına yansıdı. Doğalgaz son zamla birlikte artık iyiden iyiye lüks haline geldi. Konutta kullanılan doğalgaza gelen 20.04’lük son zamla birlikte vatandaş geçen kışa göre yüzde 111 zamlı fatura ödeyecek. Yani geçen kış bin lira doğalgaz faturası ödeyen vatandaş bu yıl, şayet başka zam gelmezse, 2 bin 113 lira doğalgaz faturası ödeyecek. Benzer şekilde geçen yıl eylül ayında 137,81 TL olan 12 kilogramlık mutfak tüpü bugün 335 TL. Dolayısıyla tüp gaz fiyatı da son bir yılda yüzde 143 artmış oldu. Netice itibarıyla AKP’nin beceriksizliğinin faturası yine gariban vatandaşımıza kesildi.” ifadelerini kullandı.

SOBAYI SADECE ‘KURMAK BİLE’ 3 BİN LİRAYI GEÇTİ

Her geçen gün zamlanan doğalgaz ve elektrik ücretlerinin ardından sobaya yönelimin arttığı günümüzde soba kurmak da lüks haline geldi diyen CHP’li Tutdere, “ Son bir yılda doğalgaz ücretlerinde yaşanan yüzde 111’lik artış sonrası vatandaşlarımız sobaya mecburi dönüş yaptı. Sobaya rağbetin artması da haliyle soba ücretlerinde artışa sebebiyet verdi. Geçen yıl eylül ayında TÜİK madde sepetinde soba ücreti 563,49 TL olarak belirtilmişti. Bu yılın fiyatlarına baktığımızda soba fiyatları 1.500 ila 2.500 liradan başlıyor. Soba kurmak için gerekli olan ve ortalama fiyatı 1.100 lira olan soba borusu takımı da eklenince soba kurmanın maliyeti üç bin lirayı aşıyor. Fahiş doğalgaz faturalarına yetişemeyen fakir fukara sobayı yakmak bir yana nasıl kuracağını düşünüyor. Vaziyet bu haldeyken asgari ücretli sobayı ya kuracak ya kuramayacak. Bir şekilde soba kurmayı başaran yurttaşlarımız bu defa da yakacak fiyatlarıyla cebelleşecek.” dedi.

ODUN, KÖMÜR DAHA YANMADAN CEP YAKIYOR

Yakacak fiyatlarının da fahiş biçimde artığını vurgulayan Tutdere, “Hemen her kalemde olduğu gibi odun ve kömür fiyatlarında da fahiş artışlar yaşandı. TÜİK’e göre vatandaş geçtiğimiz yıl odunun tonuna 893,87 lira öderken bugün piyasada odunun ton fiyatı 2.500 lira bandında. Yine geçen yıl TÜİK’e göre vatandaş kömürün tonuna 1.677 lira öderken bugün bir ton kömüre 4 bin lira ile 6 bin lira arasında ücret ödeyecek. İthal kömürde muhtelif satıcı fiyatları geçen yıl eylül ayında ortalama 2.800 lira bandında iken bu yıl ortalama 7.360 lira bandında. Bir ailenin yakacağı ortalama kömür miktarının 4 ton, odun miktarının ise 1 ton olduğu düşünüldüğünde sobayla ısınmaya çalışan bir ailenin bu kış için yakacak masrafı şimdilik ortalama 22.500 lira ile 31.900 lirayı bulacak. Vatandaş bu fahiş fiyatlar karşısında ne yapacak, nasıl odun kömür alacak, nasıl ısınacak? Yönetenler bu soruların cevabını veremiyor, çünkü soruna sebep olanlar çözüm üretemezler. Vatandaşın derdine çare olamazlar. Nitekim artık vatandaşın bu iktidardan bir an evvel sandığı getirmesi dışında bir beklentisi de kalmamıştır.”

KARA KIŞ GELMEDEN VATANDAŞ KARA KARA DÜŞÜNMEYE BAŞLADI

TÜİK madde sepetinde Eylül 2021’de 893,87 TL olan odunun tonu bugün 2.500 TL, 1.677,75 TL olan kömür bugün 8.500 TL, 137,81 TL olan 12 kilogramlık mutfak tüpü bugün 335 TL, 369,05 TL olan erkek kabanı bugün ortalama 1.100 TL, 80,87 TL olan kadın kazağı bugün ortalama 410 TL, 119,62 TL olan çocuk botu bugün ortalama 375 TL’ye yükseldi. Dört çocuklu bir ailenin sadece birer adet mont, bot, kazak, kışlık pantolon, kaban, çoraptan oluşacak kışlık giysi alışverişi 10 bin liraya dayanmış durumda. Haliyle daha kara kış gelmeden vatandaş kara kara düşünmeye başladı.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

TÜİK’in madde sepetinden yola çıkarak odun, kömür, doğalgaz ve giysi başta olmak üzere bazı ürünlerin fiyatlarını kıyaslayan CHP’li Tutdere’nin ‘Vatandaşın Kışlık Madde Sepeti’ adıyla paylaştığı tablo şu şekilde:

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Tekin Ertürk
11.09.2022 15:32
Peki, akp ve mhp seçmeni bundan olumsuz olarak etkilenmeyecekler mi? Elbette etkilenecekler. Ah bir de zamları ve enflasyonu Allah yapıyor sözlerine inanmadan, YÜCE KURAN'ı okusalar.  
 
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