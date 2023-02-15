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Roma döneminden kalma tarihi köprü depremde ayakta kaldı

Adıyaman Kahta’daki Roma döneminden kalma tarihi Cendere Köprüsü depremde ayakta kaldı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 16:08
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Roma döneminden kalma tarihi köprü depremde ayakta kaldı

Roma döneminden kalma tarihi köprü depremde ayakta kaldı
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AA

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden dolayı çok sayıda yapı yıkıldı.

Kahta ilçesi sınırlarında yer alan Roma İmparatoru Septimius Severius (M.S 192-211) zamanında 16. Lejyon tarafından Cendere Çayı üzerine inşa edilen tarihi köprü deprem felaketinde zarar görmedi.

92 büyük blok kesme taştan yapılan, 120 metre uzunluğunda, 30 metre yüksekliğinde ve 7 metre genişliğinde, iki kaya üzerine oturtulmuş, harç kullanılmadan yapılan tarihi köprünün ayaktaki hali dikkati çekti.

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