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Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek

Rakıya ÖTV zammı...Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Beylerbeyi grubuna yüzde 35 zam yapıldığını duyurdu.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 09:44
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Artık sadece zenginler içecek. Rakıya büyük zam geldi

Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
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Rakı artık zengin içeceği oldu. 12 yılda rakıdaki ÖTV oranı yüzde 1330 zamlandı. Son zam ise Beylerbeyi rakıya gelen yüzde 35 zam oldu.Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Beylerbeyi grubuna yüzde 35 zam yapıldığını duyurdu.

Alkollü içeceklerde 6 ayda bir yurtiçi üretici fiyatları kadar artırılan Özel Tüketim Vergisi nedeniyle diğer alkol gruplarıyla birlikte Beylerbeyi Rakı’ya da zam geldi.

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından Beylerbeyi grubuna yüzde 35 zam geçişi olduğunu duyurdu.

Bu yıl için alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22,30 olarak belirlenmişti. ÖTV artışına şirketlerinde zammı eklenmesinin ardından bira ve sigaraya da zam gelmişti.

Rakıya son on yıl içinde yapılan ÖTV zammı yüzde 1330'u geçti. Vergisiz hali 114 lira 46 kuruş olan yeni rakıdan 232.08 lira ÖTV alınıyor. Bunun yanında da 62 lira 37 kuruş KDV'si var. Anlaşılacağı gibi bu zamların ardından rakı zengin içeceği oldu. 

Bazı kesimler ise yapılan bu ÖTV zamlarını yaşam tarzına yapılan müdahale olarak görüyor. 

 

 

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mehmet
10.01.2023 10:45
Kimyager olduk kemdim üretip kendim içiyorum.  
 
Serhat
10.01.2023 10:45
Akp mhp chp zerre umrumda degil. Alayinin allah belasiini verir de. İckiyle siyaseti bir araya getirip oy moy yok diyen zihniyet ne farkin kaldi din ile siyaseti bir birine karistirandan. Zikkim icin  
 
Hulki İsmail
10.01.2023 10:37
Okey, şimdi fakirler dağılsın, biz rakı içeceğük.  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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