Cem Uzan içki zammını canlı yayında rakı içerek protesto etti

TELE1'in haberine göre, Genç Parti kurucusu Cem Uzan, dün Oya Lale Özarslan’ın YouTube kanalına konuk oldu.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Uzan, alkollü içeceklere üst üste gelen zamlara tepki gösterdi.

Uzan, “Özgürlük şerefine. Bira, rakı, şarap, viski ve her türlü alkollü içecekte ÖTV sıfır (0) olacak. Sadece KDV olacak. +Satış için izin alınması gerekmeyecek. Yalnızca bildirimde bulunulacak” ifadelerini kullanarak canlı yayında rakı içti.

Öte yandan Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Beylerbeyi grubuna yüzde 35 zam yapıldığını duyurdu.

12 yılda rakıdaki ÖTV oranı yüzde 1330 zamlandı. Son zam ise Beylerbeyi rakıya gelen yüzde 35 zam oldu.