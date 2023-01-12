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Cem Uzan içki zammını canlı yayında rakı içerek protesto etti

Genç Parti eski Genel Başkanı Cem Uzan, katıldığı canlı yayında alkollü içeceklere yapılan seri zamları protesto etmek için rakı içti.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 10:55
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Cem Uzan içki zammını rakı içerek protesto etti

Cem Uzan içki zammını canlı yayında rakı içerek protesto etti
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TELE1'in haberine göre, Genç Parti kurucusu Cem Uzan, dün Oya Lale Özarslan’ın YouTube kanalına konuk oldu. 

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Uzan, alkollü içeceklere üst üste gelen zamlara tepki gösterdi.

Uzan, “Özgürlük şerefine. Bira, rakı, şarap, viski ve her türlü alkollü içecekte ÖTV sıfır (0) olacak. Sadece KDV olacak. +Satış için izin alınması gerekmeyecek. Yalnızca bildirimde bulunulacak” ifadelerini kullanarak canlı yayında rakı içti.

Öte yandan Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Beylerbeyi grubuna yüzde 35 zam yapıldığını duyurdu.

12 yılda rakıdaki ÖTV oranı yüzde 1330 zamlandı. Son zam ise Beylerbeyi rakıya gelen yüzde 35 zam oldu.

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E
12.01.2023 11:30
Mci içki içen biri olarak çiftçiye ucuz mazot verilecekse ben razıyım çünkü çiftçi üretip insan doyuruyor  
 
Gurbetçi
12.01.2023 11:29
içen içsin kimseye zarar vermedikten sonra sevabı günahı kendine bende bir iki tek atarım bazen ama rakı değil.  
 
Üstün Türkeli
12.01.2023 11:22
Açlığı da kuru ekmek yiyerek protesto etse ya,adam bildiği yerden okuyor !  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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