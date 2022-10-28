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Alkole tarihi zam geliyor

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından alkollü içeceklere bu yıl yüzde 35 ila yüzde 40 arasında ÖTV zammının uygulanacağını açıkladı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 17:25
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Tekel Bayileri Başkanı 'Kimse içemeyecek artık' sözleriyle duyurdu: Alkole tarihi zam geliyor

Alkole tarihi zam geliyor
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Alkol ürünlerine art arda zam gelmeye devam ederken Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Twitter'den alkollü içeceklerin ÖTV oranını paylaştı.
Dündar'ın aktardığına göre, alkollü içeceklerin ÖTV oranı bu yıl yüzde 35 ila yüzde 40 arasında olacak.

Dündar'ın paylaşımı şöyle:

"Bu ÖTV oranından sonra tamamen lüks olacak buna bir de firma zammı gelirse alkolü yasaklamaya gerek kalmayacak, kimse içemeyecek artık."

En son haziran ayında alkollü içeceklere yüzde 15 oranında ÖTV zammı uygulandı.

2021 yılında devletin vergi geliri 1 trilyon 164,8 milyar lira oldu. Bunun 205,4 milyar lirası ÖTV’den oluştu. Alkollü içkilerden alınan ÖTV 22,8 milyar TL; sigaradan alınan ise 67,6 milyar TL oldu. Buna göre 2021’de ÖTV gelirlerinin yüzde 11,1’i alkollü içkilerden oluştu. Sigaranın payı ise yüzde 32,9 oldu.

Son 15 yıla bakıldığında ÖTV gelirlerinde alkollü içkilerin payının giderek yükseldiği görülüyor. 2008’de yüzde 4,7 olan alkolün payı 2011’de yüzde 6’ya; 2017’de ise yüzde 7,2’ye çıktı. ÖTV gelirlerinde alkollü içkilerin oranı 2018’de yüzde 9,3’e; 2019’da ise yüzde 10’a kadar yükseldi.


 

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"Hırsızlara Hırsız olduğunu unutturursan,Size Ahlak dersi vermeye kalkar"
28.10.2022 17:48
bağışıklığımız var..son cümleleriniz CAN alıcı  
 
Hüseyin Korkmazoğlu
28.10.2022 17:42
Hükümetten Allah razı olsun. Herkesi her konuda imalatçı yaptı. Şimdi vatandaş herşeyi kendi imal ediyor. Sayelerinde imalat sektörü çok gelişti, çok....  
 
bağışıklığımız var
28.10.2022 17:32
etile zam gelmesin yeter,anason katkıya gelmesin yeter,ha olmazsa evde şarap yapacağız,500 lt ye kadar içmek için serbest...o ötv yi de rüyasında görsün cengiz,çeçen,erbaş artık  
 
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