Artık zombi gibi gezmeyeceksiniz. İşte dinçlik veren mucize ot

İnsanların sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yönelme süresi sürmesiyle dikkat çekti. Bu süreçte birçok bitkinin faydalarını keşfedilmesi dikkat çekmeye devam ediyor. Bu bitkilerden birinin de karabaş otu olduğu ortaya çıktı.

Uyuşukluğu gidererek zindelik vermesiyle karabaş otu dikkatlerden kaçmadı.

UYUŞUKLUĞU GİDEREN YÖNTEMLER...

Sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, yeterli uyumak ve stresten uzak durmak uyuşukluğu giderip enerjik olması sağlamasıyla dikkatlerden kaçmadı.

Ancak mevsim geçişleri, yoğun iş hayatı, ağır antrenman programları nedeniyle zaman zaman daha fazla enerjiye ihtiyacınızın olabileceğinin bildirilmesi dikkat çekti.

KARABAŞ OTU NEDİR?

Ballıbabagiller familyasından, bir veya çok yıllık otsu yahut dip kısmı odunsu bir bitki olmasıyla ön plana çıkıyor.

Ezildiği zaman çok kuvvetli ve hoş olmayan bir koku çıkardığının altı çizildi.

Çiçekleri mavi veya menekşe renginfe olmasıyla dikkatlerden kaçmadı.

Bir türünden karabaşyağı denilen bir esans çıkarıldığının ortaya çıkması dikkat çekti.

Yurdumuzda alçak makilerde bulunduğunun altı çizildi.