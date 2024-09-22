Arzum Onan’ın yeni aşkıyla ilgili Mehmet Aslantuğ'dan sürpriz açıklama! 27 yıllık evliliği tek celsede bitmişti

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl mayıs ayında tek celsede sonlandırdı.

Boşanma kararı sonrası gözlerden uzak yaşayan çift, medyanın ilgisini çekti. Arzum Onan, bu yaz yeni bir aşkla gündeme geldi.

Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan yeni bir aşka yelken açtı

50 yaşındaki oyuncu, iş insanı Orkan Özkan ile mutluluğu buldu. Bodrum tatilinin ardından Amerika'da yaşayan Özkan'ın yanına giden Onan, California'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Onan, aşkını gizlemeyerek "Her şey yolunda" dedi.

Mehmet Aslantuğ ise eski eşinin bu ilişkisinden haberdar olduğunu belirtti. "Arzum ilk bana söylemişti, haberim var. Bizimkisi yorgunluktu. Arzum öyle uygun gördü, ben de saygı duydum. Hayatımda biri yok, olursa açıklarım" dedi.

Arzum Onan’la boşanan Mehmet Aslantuğ'a ayrılık hakkında soru

MEHMET ASLANTUĞ KİMDİR?

25 Eylül 1961'de çiftçi bir ailenin son çocuğu olarak doğan Mehmet Aslantuğ, oyunculuğa ortaokul ve lise yıllarında kurdukları tiyatro kulübüyle başladı.

Üniversite yıllarında İktisat Oyuncuları Topluluğu ile oyunculuğa devam etti. 1985 yılında İktisat Fakültesi'ni bırakarak profesyonel oyunculuğa adım attı.

Arzum Onan oğlu ve sevgilisiyle tatile çıktı

1985-1995 yılları arasında birçok film ve TV dramasında başrol oynadı. 1993 yılında Detay Film Atölyesi'ni kurdu ve çeşitli projelerde yapımcı ve yönetmen olarak çalıştı.

1994'te Arzum Onan ile tanıştı ve 1996'da evlendiler. Birçok ödül kazanan Aslantuğ, "Gün Doğmadan", "Ateş Böceği", "Bir İstanbul Masalı" gibi projelerde yer aldı.

Arzum Onan oğlu ve sevgilisiyle tatile çıktı

ARZUM ONAN KİMDİR?

31 Ekim 1973'te Ankara'da doğan Arzum Onan, Ümraniye Endüstri Meslek Lisesi Yapı Ressamlığı Bölümü'nden mezun oldu.

1992 yılında mankenlik ve modelliğe başladı. 1993'te "Miss Turkey" ve "Miss Europe" yarışmalarında birinci oldu. 1996'da Mehmet Aslantuğ ile evlendi ve 2023'te boşandı. "Can" adında bir oğlu vardır.