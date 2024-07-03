Asansörle duvar arasında sıkışan kadın can verdi

Bahçeşehir Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanda oturan 57 yaşındaki Hülya Uçar, asansörden indiği sırada kabinin aşağı düşünce kabinle duvar arasına sıkıştı.

Yapılan acil ihbarı üzerine apartmana çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde, Hülya Uçar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi

Talihsiz kadının cansız bedeni sıkıştığı yerden Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından zorlukla çıkarılabildi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni otopsi için hastane Adli Tıp morguna gönderildi.