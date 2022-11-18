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Asgari ücret 2023’te kaç lira olacak? Asgari ücret 2023 en güçlü tahmin kaç lira?

Aralık ayı yaklaşırken milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak yeni yıl zammına çevrildi. Asgari ücret bu yıl 5 bin 500 liraya yükseltilirken 2023 asgari ücret zammı için süreç Aralık ayında başlayacak. Peki, Asgari ücret 2023’te kaç lira olacak? Asgari ücret 2023 en güçlü tahmin kaç lira?

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 10:48
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Asgari ücret 2023’te kaç lira olacak? Asgari ücret 2023 en güçlü tahmin kaç lira?

Asgari ücret 2023’te kaç lira olacak? Asgari ücret 2023 en güçlü tahmin kaç lira?
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Asgari ücretli için zam trafiği Aralık ayında başlarken asgari ücret tespit komisyonu aralık ayının ilk haftasında toplanarak yeni yıl için asgari ücret görüşmeleri gerçekleşecek. Milyonlarca asgari ücretlinin gözü kulağı bu toplantıya çevrilirken işçi, işveren ve hükümetten 5’er temsilcinin katılacağı bir komisyon asgari ücreti kararlaştıracak. Peki, Asgari ücret 2023’te kaç lira olacak? Asgari ücret 2023 en güçlü tahmin kaç lira?

Milyonlar asgari ücrete gelecek zammı bekliyor. 2022 yılı için asgari ücrete toplamda 95 artış yapılarak 5 bin 500 liraya yükseltilmişti. 2023 yılı için asgari üret görüşmeleri ise aralık ayının ilk haftasında komisyon toplanarak asgari ücret görüşmeleri gerçekleşecek.

Asgari ücretin aralık ayında belirlenmesi bekleniyor.

‘’9 BİN 500 İLE 10 BİN GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR’’

Asgari ücrete ilişkin pek çok rakam ortaya atılmasına ilişkin Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, “Sayın Bakan Bilgin’in söylemiş olduğu afaki asgari ücret tahminlerine ilişkindir. Yani burada çeşitli ekonomistlerin 9 bin 500 ile 10 bin civarında tahminleri bulunmaktadır. Bu tahminler gerçeği yansıtmamakla beraber hayatın olağan akışına uygun değildir. Sonuçta bununla alakalı asıl nihai kararı asgari ücret tespit komisyonunda işçi ve işveren tarafları verecektir. Bu da bir anlaşma ve matematiğe bağlı olacaktır.’’ şeklinde konuştu.

İŞTE ASGARİ ÜCRETTE OLASI RAKAMLAR

‘’Asgari ücret yüzde 42 iken, yüzde 30’luk bir artış yapılmıştı. Yüzde 12’lik fark var. Bununla beraber son 6 aylık enflasyonun yüzde 30-35 civarında olması beklendiğinden aslında hesap ortadadır. Yani 5 bin 500 TL’ye yüzde 40’lık artış olursa 7 bin 700 TL, yüzde 45 artış olursa 7 bin 975 TL, yüzde 50 artış olursa 8 bin 250 TL olacaktır.

Bununla birlikte açık sınırının 7 bin 400 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda psikolojik sınır olan 8 bin TL’nin geçileceğini ancak haricinde konuşulan rakamların gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum.’’ diye konuştu.

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