25 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Bilgin’den herkesin moralini bozacak asgari ücret açıklaması. Milyonların gözü kulağı bu haberdeydi

Bakan Bilgin’den herkesin moralini bozacak asgari ücret açıklaması. Milyonların gözü kulağı bu haberdeydi

Milyonlarca işçi asgari ücrete yılsonunda yapılacak zammı beklerken Bakan Bilgin’den hayal kırıklığı yaratacak açıklama geldi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 11:21
Takip Et

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’den herkesin moralini bozacak asgari ücret açıklaması. Milyonların gözü kulağı bu haberdeydi

Bakan Bilgin’den herkesin moralini bozacak asgari ücret açıklaması. Milyonların gözü kulağı bu haberdeydi
+
Aa
-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "5 bin 500 lira olan asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna, "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" yanıtını verdi.

Halbuki Bakan Bilgin’in aksine iktidara yakın basında asgari ücretin 7 bin 500 TL ve üzeri olacağına ilişkin haberler yapılıyordu.

Örneğin Sabah yazarı Faruk Erdem, katıldığı bir canlı yayında net asgari ücretin 7 bin 500 liradan aşağı olmayacağını ifade etmişti.

Yine Sabah gazetesinde çıkan bir başka kulis haberinde ise, asgari ücretin 7 bin 500- 8 bin lira arasında olacağı açıklanmıştı.

EYT İLE İLGİLİ DE KONUŞTU
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili açıklamalarda bulunan Bilgin, "EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok" dedi.

EYT'Lİ ÇALIŞANA 5 PUAN FORMÜLÜ
Bilgin, emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve işverenlerin EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında bu farkın kaldırılmasını istediğini belirtti.

Bilgin, şunları kaydetti:

"Buna çözüm olarak işveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT'li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz" açıklamasında bulundu.

EYT'lilerin kıdem tazminatı konusunda işverenin taleplerine de değinen Bilgin, "Bu konuda da hükümetin bazı formülleri var" diyerek şunları ifade etti:
"Öncelikle bu büyük bir sorun değil. Çünkü işveren kıdem tazminatını vergiden düşüyor. Ayrıca kıdem tazminatı ödemesini işveren işçisiyle kendi arasında anlaşarak taksitlendirebilir. İşveren EYT'lilerin kıdem tazminatını ödeyebilmek için kredi talebinde de bulunuyor. Ancak hükumet bu konuya sıcak bakmıyor. Kıdem tazminatının işveren tarafından hazır tutulması gerektiğine vurgu yapılıyor."

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ramiz Ağa
25.11.2022 11:52
Kamış ses çıkınca ney oldum sanır.ip gerilince yay oldum sanır.bunlarda başımıza bakan olduklarını sanır  
 
ghost
25.11.2022 11:46
zaten bu bakan beyin yetkisi yok ., ne yapsın bakan bey konuşmuş olmak için konuşmuş  
 
Alp
25.11.2022 11:45
Bağkur tescil mağdurları hakkında vergi kaydı oda kaydı varsa halledilir dedi. 20 gün oldu halen bekliyoruz.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
1
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
2
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
3
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
4
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
5
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
6
﻿Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
﻿Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
﻿Ümit Özdağ'a Karkamış'ta protesto: Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme
7
﻿Ümit Özdağ'a Karkamış'ta protesto: Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme
﻿Ümit Özdağ'a Karkamış'ta protesto: Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme
﻿9 yıldır cinayet suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı
﻿9 yıldır cinayet suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı
﻿9 yıldır cinayet suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı
﻿Çerçevesiz cam ayna ithalatına damping önlemi
﻿Çerçevesiz cam ayna ithalatına damping önlemi
﻿Çerçevesiz cam ayna ithalatına damping önlemi
﻿Bitki bazlı besinler akne ve lekeye neden oluyor
﻿Bitki bazlı besinler akne ve lekeye neden oluyor
﻿Bitki bazlı besinler akne ve lekeye neden oluyor
﻿Hangi kanser türü erkeklerin baş belası
﻿Hangi kanser türü erkeklerin baş belası
﻿Hangi kanser türü erkeklerin baş belası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.