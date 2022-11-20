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Canlı yayında tepki çeken asgari ücret iddiası: Yalan söylemeyin İstanbul'da asgari ücret alan kimse yok

Canlı yayında asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu söyleyen CHP'li Gülay Yedekci'ye Onur Erim'den sert tepki geldi. Erim "Yalan söylemeyin, İstanbul'da asgari ücret alan kimse yok" dedi.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 01:21
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Asgari ücretin açlık sınırı altında olduğu yorumuna İstanbulda asgari ücret alan yok yanıtı

Canlı yayında tepki çeken asgari ücret iddiası: Yalan söylemeyin İstanbul'da asgari ücret alan kimse yok
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında 7, 8 ve 9 Aralık'ta toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu, asgari ücretin ne kadar olacağına karar verecek. Yetkililer tarafından, çalışanların enflasyona ezdirilmeyecek bir asgari ücret belirlemesi beklenirken, tartışmalar ise şimdiden başladı..

Habertürk'te yayınlanan Olaylar ve Görüşler programı konuklarından CHP'li vekil Gülay Yedekci ile Onur Erim arasında asgari ücret tartışması yaşandı.

"İSTANBUL'DA ASGARİ ÜCRET ALAN KİMSE YOK"

"4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 24 bin 185 bin lira. Bakın yoksulluk demiyorum açlık sınırı 7 bin 425 lira ve asgari ücret 5 bin 500 lira." diyen Yedekci'ye Onur Erim tepki gösterdi.

"Ben artık bu rakamların ne olduğunu anlatmaktan bıktım. Hanımefendi İstanbul'da artık asgari ücret alan yok, bunu anlayın" diyen Erim'e Yedekci, şu yanıtı verdi:

"NÜFUSUN YÜZDE 57'Sİ ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNİYOR"

"Türkiye'de nüfusun yüzde 57'si asgari ücretle geçiniyor. Dalga mı geçiyorsunuz siz?"

Bunun üzerine Onur Erim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de ekonomik problem var doğru, Türkiye'de insanların alım gücü düştü evet doğru. Ama bana İstanbul'da insanlar 5 bin 500 lira alıyorlar demeyin, bu külliyen yalan, bu kuyruklu yalan. Siz gerçeklerle yüzleşin, CHP gerçeklerle yüzleşsin desin ki 'Bu insanların alım gücü çok düştü' evet sonuna kadar evet.. Realiteyle alakanız yok, sokağa çıkmıyorsunuz, fabrikaları dolaşmıyorsunuz."

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