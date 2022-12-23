Bakan Muş, Haksız zamlara ağır idari ceza uygulanacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimleri yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Muş twitter'dan yaptığı paylaşımda haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezaların uygulanacağını vurguladı.