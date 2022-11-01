Bakan Muş: Son yılları saymazsak AKP döneminde enflasyon yüzde 8-9 civarında. Son 20 yılı saymazsak bu haberi yazan editör de 15 yaşında

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Bingöl’e gitti. Bingöl’ün Solhan ilçesinde esnafı ziyaret eden Bakan Muş, daha sonra AKP İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi.

Bakan Muş, bölgede yaptığı konuşmalarda, ekonominin durumu ve enflasyonla ilgili dikkat çeken bazı ifadeler kullandı. AKP döneminde enflasyonun, alındığı yerlerden tek haneli seviyelerde tutulduğunu söyleyen Bakan Muş, sözlerini "Son yılları saymazsanız, ortalaması yüzde 8-9 civarındadır. Tek haneliye indirmiştik, son dönemlerde enflasyonda bir artış var. Türkiye’nin etrafındaki çembere bakın, yaşanan gelişmelere, yaşanan olumsuzluklara, istikrarsızlıklara rağmen büyümesini sürdürmeyi başarmış bir ülke" dedi.

Bakan Muş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övmek isterken de belediye başkanlığı seçiminden örnek göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Biz bir tane belediye başkanı seçtik Bingöl için. Bingöl belediye başkanı bir tane, iki tane seçmedik veya 3 tane seçmiyoruz, bir kişi seçiyoruz. 3-4 tane olsa kavga ederler. Yönetemez adam Bingöl’ü. Bir tane belediye başkanı var. Değerli arkadaşlar, biz hepimiz bir araya geldik, görünen 6 kişi görünmeyenlerle beraber 8 kişiyiz, 9 kişiyiz neyse, hep beraber idare edeceğiz, hep beraber yöneteceğiz, ortak karar alacağız, Cumhurbaşkanı seçilince o bize gelecek soracak biz ona göre söyleyeceğiz, gidecek o da yönetecek. Böyle bir yönetim şekli olabilir mi değerli arkadaşlar? Bu yürür mü? Bir belirsizliğe götürür Türkiye’yi. Çünkü irade koyması gerekiyor liderin. İrade koyamazsa, Türkiye Cumhuriyeti dediğiniz 1 trilyon dolarlık ekonomisi, 700 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmi ile devasa bir ülke. Avrupa ile Asya arasında, bir ucu Kuzey Afrika’ya, bir ucu Ortadoğu’ya, bir ucu Kafkaslara bir ucu Balkanlar’a, Doğu Avrupa’ya dayanan bir ülke. Yönetime talip olunan basit bir tane apartman kooperatifi değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetmeye talip olacaksınız. O zaman orada o iradenin ortaya çıkması lazım. Kimde var o? Recep Tayyip Erdoğan’da var."