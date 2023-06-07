Almanya'da asgari ücretle bir gün geçirdi. Bir günlük para ile bakın neler aldı. Geçinemiyoruz diyen gurbetçilerin yüzü kızaracak

Türkiye’de ekonomik kriz derinleşirken bir gencin Almanya’da günlük asgari ücretle neler aldığı sosyal medyada gündem oldu. Almanya'da geçinemiyoruz diye yalan söyleyen gurbetçilerin yüzü kızaracak.

Almanya'da asgari ücretle bir gün geçirdi. Bir günlük para ile bakın neler aldı. Geçinemiyoruz diyen gurbetçilerin yüzü kızaracak

Türkiye'de derinleşen ekonomik kriz her geçen gün artıyor. Vatandaş ekonomik krizin ağır yükü altında ezilmeye devam ediyor. Dolar bugün itibariyle 23 TL’yi, Euor ise 24 TL’yi aşarken Türk Lirası da değer kaybediyor.

İktidar ise Türkiye'de kötüye giden ekonominin durumunu iyi göstermek adına 'Almanya bizi kıskanıyor' söyleminin arkasına sığınıyor.

Almanya’daki bazı gurbetçiler ise Almanya’da ekonominin kötü olduğunu ve marketlerde rafların boş olduğunu, Türkiye’nin iyi olduğunu iddia etmişti.

Almanya’daki bir genç ise Almanya'nın bir günlük asgari ücreti ile neler alınabileceğini gösterdi.

“CEKET, ÇİKOLATA KAHVE, AYAKKABI…”

"Almanya'nın bizi kıskanıp kıskanmadığını görmek için Almanya'da bir gün geçirdim" diyerek yaptığı paylaşımda genç şunları söyledi:

"Saatlik asgari ücret 12 Euro imiş, günlük 8 saat çalışabiliyormuşsunuz maksimum. Hesapladık, iş gününe böldük. Yaklaşık 80 Euro günlük asgari ücret miktarımız var."

80 Euro ile su, çikolata, kahve zincirinden sıcak çikolata, tişört, ceket, ayakkabı aldı.

Gencin paylaşımı ülkenin yaşam standardını gözler önüne sererken Almanya'da geçinemiyoruz diye yalan söyleyen gurbetçilerin yüzü kızarıyor.

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