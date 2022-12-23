23 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması: Ara zam mı geliyor?

Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması: Ara zam mı geliyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ara zamla ilgili "İhtiyaç olursa geçen sene gibi zam yapılabilir" dedi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 20:36
Takip Et

Asgari ücretle ilgili Bakan Bilgin'den son dakika ara zam açıklaması geldi

Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması: Ara zam mı geliyor?
+
Aa
-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ara zamla ilgili "Olağanüstü şartlarda yeniden müdahale ederiz, geçen sene nasıl Temmuz ayında müdahale ettiğimiz gibi. İhtiyaç olursa geçen sene gibi zam yapılabilir" dedi.

Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında asgari ücret konusunda değerlendirmelerde bulundu. İhtiyaç olması durumunda asgari ücrete ara zam yapılabileceğini vurgulayan Bakan Bilgin açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Asgari ücret yüksek belirlendikçe, reel olarak yukarıdaki ücretlerde yüzde 100 artmıyor ama yüzde 60 artıyor. yüzde 70, yüzde 80 artıyor. Aşağıdan yukarıya artıyor. Nitelikli emekte bu artış daha yüksek. Daha düşük usta, işçi asgari ücretin bir kademe üzerinde yer alıyorlar.

"ENFLASYON KONTROL ALTINA ALINDI"

"Türkiye’de enflasyon dizginlenirse asgari ücret reel artışlara tekabül edecek şekilde sürdürülürse ücretlilerin milli gelirden aldığı payı yukarıya tırmandırır. Enflasyon kontrol altına alındı. Bir an önce önümüzdeki yıl sonunda yüzde 20’lere düşeceğini tahmin ediyoruz. Mayıs/Haziran’da yüzde 35-40 düşmesini bekliyoruz."

“OLAĞANÜSTÜ ŞARTLARDA YENİDEN MÜDAHALE EDERİZ”

"Bizim emekçileri koruyan ücret politikasını, toplu sözleşmelerinin üzerinde asgari ücret belirliyoruz. Burada sayın Cumhurbaşkanımızın desteği var. Asgari ücretlerin üzerindekini de koruyacak politika izliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Önümüzdeki yıl sonunda yüzde 20’leri göreceğiz, endişe etmeyin' dedi.

1 yıl önce savaş, pandemi olacağını biliyor muyduk? Olağanüstü şeyler olmazsa bizi yıl sonuna kadar götürecek asgari ücret belirledik. Olağanüstü şartlarda yeniden müdahale ederiz, geçen sene nasıl Temmuz ayında müdahale ettiğimiz gibi. İhtiyaç olursa geçen sene gibi zam yapılabilir.”

"SENDİKALAR 8 BİNİ GEÇMEYİN DEDİ"

"Sendikalarımızla tek tek görüştük. Sendika başkanlarının taleplerini aldım. Bana gelen en önemli şey; Türkiye'de sendikacılığın bir anlamda eleştirmesi gerektiğinden bahsedeceğim. 'Siz 8 bin liranın ne kadar üzerinde asgari ücret verirseniz, o kadar zor durumda kalırız' dediler. 'Neden' dedim, 'Bizim toplu sözleşmelerde aldığımız ücreti aşmanızı istemiyoruz, toplu sözleşmeyi etkiler' dediler. Sendikalarımızın daha pazarlıkçı, aktif, netice alıcı söyleme sahip olmalarını ifade etmek için söylüyorum. Konfederasyonlara da sesleniyorum burada; Türkiye'de en yüksek toplu sözleşme yaptıkları yerde 10 bin liranın üzerinde kaç işyerinde sözleşme yaptılar? Bahsettiğiniz ücretler toplu sözleşmelerinizde var mı?"

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

"Memur maaşları ile ilgili kaydımız var. Kamu toplu sözleşmesinde madde var. Enflasyon farkını veriyoruz. Enflasyon farkının üstünde vereceğiz. Ocak içinde belli olacak. Net bir rakam vermeyeyim ama aralık ayında enflasyonda düşüş devam edecek. Enflasyon açıklandıktan sonra bu konuyu çalışıyoruz. Tüm bunları değerlendirip alım gücünü destekleyecek oranlarda bir artış olacak."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yorumcu
23.12.2022 22:24
Asgari ücret isterse 20.000 TL olsun hiç farketmez önemli olan zamlara dur diyebilmek daha maaş cebe girmeden gideceği yerler belli oldu biraz markete birazda ev sahibine ay sonunu yine getiremeyeceg  
 
Ohoooo
23.12.2022 21:58
Market etiketleri asgari ücret gelmeden aldı..  
 
Doğrucu
23.12.2022 21:46
Adına enflasyon mu diyorsunuz, alımgücü mü diyorsunuz? Hiç bir şeyin düştüğü yavaşladığı yok!!! Kasıtlı olarak algı operasyonu yapılıyor!!!Hayat pahalılığı tam gaz ilerliyor...  
 
TÜM YORUMLAR (14)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekli maaşlarına yüzde kaç zam geliyor? Şimdi gözler emekli maaşlarında
1
﻿Emekli maaşlarına yüzde kaç zam geliyor? Şimdi gözler emekli maaşlarında
﻿Emekli maaşlarına yüzde kaç zam geliyor? Şimdi gözler emekli maaşlarında
﻿Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
2
﻿Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
﻿Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
3
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
4
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
﻿Benzine zam
5
﻿Benzine zam
﻿Benzine zam
﻿Meteoroloji gün vererek uyardı: 22 kent beyaz örtüye teslim olacak
6
﻿Meteoroloji gün vererek uyardı: 22 kent beyaz örtüye teslim olacak
﻿Meteoroloji gün vererek uyardı: 22 kent beyaz örtüye teslim olacak
﻿tv100 yayınında ‘asgari ücret’ tartışması. Yüzde 70'lik kesimin ‘fazla’ maaş aldığını iddia edince stüdyo karıştı
7
﻿tv100 yayınında ‘asgari ücret’ tartışması. Yüzde 70'lik kesimin ‘fazla’ maaş aldığını iddia edince stüdyo karıştı
﻿tv100 yayınında ‘asgari ücret’ tartışması. Yüzde 70'lik kesimin ‘fazla’ maaş aldığını iddia edince stüdyo karıştı
﻿PKK destekçileri Paris'te polisle çatıştı
﻿PKK destekçileri Paris'te polisle çatıştı
﻿PKK destekçileri Paris'te polisle çatıştı
﻿Kahramanmaraş'ta deprem
﻿Kahramanmaraş'ta deprem
﻿Kahramanmaraş'ta deprem
﻿OAPGD Heyeti’nden DEVA Partisi’ne ziyaret
﻿OAPGD Heyeti’nden DEVA Partisi’ne ziyaret
﻿OAPGD Heyeti’nden DEVA Partisi’ne ziyaret
﻿Çin: ABD arkadan bıçaklamamalı
﻿Çin: ABD arkadan bıçaklamamalı
﻿Çin: ABD arkadan bıçaklamamalı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.