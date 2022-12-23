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  • Asgari ücret artışı sonrası gelen zamlar efsane film sahnesiyle paylaşıldı. Elden ele bu video dolaşıyor

Asgari ücret artışı sonrası gelen zamlar efsane film sahnesiyle paylaşıldı. Elden ele bu video dolaşıyor

Oyuncu ve senarist Cem Gelinoğlu, Cüneyt Arkın ve Hale Soygazi'nin yer aldığı Kara Murat Fatih'in Fedaisi filminden bir sahne ile ‘asgari ücret’ videosu yayınladı, sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 15:51
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Komedyen Cem Gelinoğlu paylaştı. Asgari ücret artışı sonrası gelen zamlar efsane film sahnesiyle paylaşıldı

Asgari ücret artışı sonrası gelen zamlar efsane film sahnesiyle paylaşıldı. Elden ele bu video dolaşıyor
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Ünlü oyuncu ve senarist Cem Gelinoğlu sosyal medya hesabından ‘Yeni fiyat etiketleri basılıyor’ başlıklı bir video paylaştı. Asgari ücret açıklandıktan sonra Gelinoğlu'nun paylaştığı göndermeli video izleyenleri güldürdü.Gelinoğlu'nun yayınladığı videoda,Cüneyt Arkın ile Hale Soygazi'nin oynadığı ünlü bir film olan Kara Murat Fatih'in Fedaisi'nden bir sahne yer aldı.

Cem Gelinoğlu, asgari ücret zammından sonra etiketlerdeki artışları bu sahne ile yorumladı ve sosyal medyada dikkat çekti. Gelinoğlu’nun videosu sosyal medyada gündem olurken binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

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23.12.2022 16:07
Acimadiki Acimadiki.!!!  
 
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