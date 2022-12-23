Özgür Demirtaş yine haklı çıktı. Asgari ücret için “Morfin vermekle aynı” demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre 2023 yılında brüt asgari ücret 10 bin 8, net asgari ücret 8 bin 506,80 lira olacak.

Net asgari ücretteki artış oranı ocak ayına göre yüzde 100, temmuz ayına göre yüzde 54,66 olurken, yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 74,43 olarak gerçekleşti.

“HİÇBİR SORUNU ÇÖZMEYECEK”

Konuyu sosyal medya hesabından değerlendiren Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş şu ifadeleri kullanmıştı:

“Asgari ücret 8500 lira olarak belirlendi. Bu hiçbir sorunu çözmeyecek. Bacağı kırık hastaya kırığı tedavi etmek yerine, hasta acı hissetmesin diye MORFİN vermek ile aynı.

3 ay içinde geçmiş yıllardan bile daha kötü ALIM GÜCÜ olacak. Maaşlar eriyip gidecek. İzleyip, Görelim …”

“MAAŞ GİTTİ”

Dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle eleştirilere maruz kalan Demirtaş, bugün de çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından marketlerde değişen fiyat etiketlerinden birini paylaşan Demirtaş paylaşımına şu notu düştü:

“Geçmiş olsun. Maaş gitti…”

AHMET HAKAN’LA KARŞI KARŞIYA GELDİ

Ahmet Hakan, asgari ücretin artmasının ardından CNN Türk’teki programında ekonomist Özgür Demirtaş’ın asgari ücretle ilgili değerlendirmelerinden bahsederken “Büyük ekonomist, deha... Ne diyorduk bunlara..." diyerek gülerek dalga geçti.

Demirtaş, sosyal medya hesabından Ahmet Hakan'ın kendisi hakkında konuşulan bölümünü paylaşarak “Ben yapılanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ben sizden hoca 10 yıldır uyarıyor, dediklerinin tümü de gerçekleşti. Daha fazla kulak verilmeli demenizi beklerdim.

Ben sizden hani faiz enflasyonun sebebi idi. Faiz 19'dan 9'a 10'a 10 puan indi enflasyon 20'den 180'e çıktı demenizi beklerdim.

Ben sizden beyler bu stüdyoda hiçbirimizin ekonomi finans konusunda formal eğitimi yok. niye Özgür hocayı konuşuyorsunuz demenizi beklerdim

Allah aşkına siz ne konuşuyorsunuz? Vicdanınız Hükümetin her yaptığı ve dediğini cilalarken birazcık cızlamıyor mu?” diyerek sitem etti.

Demirtaş’ın paylaşımları şöyle:

1) Keşke izlemeseydim. İzledim ve oldukça üzüldüm. Ahmet Hakan bey benimle bildiğiniz dalga geçiyor. Stüdyodaki konuklar gülüyor. Biri kıraathanede konuşsun Özgür vs diyor. Biri Özgür Alım gücünün düşmesine adeta seviniyor diyor.

2) Üzüldüm çünkü benim Ahmet beye en ufak bir saygısızlığım olmadı. Kendisinin hakkına da hiçbir yerde girmedim. Değil herkesin izlediği bir kanalda, özel bir odada bile kendisi hakkında yalan yanlış konuşmadım. Sadece yıllar önce bir programına çıktım.

3) Benim olmadığım bir ortamda benim bir twitimi alıp: Özgür Demirtaş Alım Gücünün düşmesine sevinmiş demek ne demek Allah Aşkına Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsiniz Ahmet bey? Bu kadar kolay mı insanlar hakkında yalan bilgiyi Milyonların önünde söylemek?

4) Ben sizden şunu söylemenizi beklerdim: “Özgür hoca benim programımda Ekonomi Yönetimini uyardığında, bu yolun yol olmadığını söylediğinde Dolar/TL 3.50 idi, şu anda 18.60. Ki Özgür hoca o programdan yıllar önceden beri uyardı hükümeti ve siz yandaşların

5) “ve siz kulak vermek yerine, gerek sosyal medyada, gerek benim sunucusu olduğum kanalda kendisi hakkında yalan haber yaptınız. Gelinen her nokta Özgür hocanın son 10 yıldır söylediği her şeyi HAKLI çıkardı. En azından bir ÖZÜR dileyip kendisine kulak vermek gerekmez mi?”

6) İşte Hakan bey ben sizden bunları söylemenizi beklerdim. Elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin. Sizin Ekonomi ve Finans eğitiminiz var mı? YOK. Beni konuştuğunuz konuklarınızın Ekonomi ve Finans eğitimi var mı? YOK. Peki ALLAH AŞKINA siz ne konuşuyorsunuz?

7) Vicdanınız Hükümetin her yaptığı ve dediğini cilalarken birazcık cızlamıyor mu? Dünyada Zimbabwe’den sonra en yüksek enflasyonun Türkiye’de olması biraz olsun sizi rahatsız etmiyor mu? Faiz Enflasyonun sebebidir lafının bunca çöküşünden sonra hala vicdanınız kör mü?

AHMET HAKAN'A WHATSAPP'TAN DA YAZDI

Daha sonra Ahmet Hakan'a WhatsApp uygulamasından yazdığını söyleyen Demirtaş, "Ahmet beye ayrıca Whatsappden de gayet açık bir şekilde yazdım. Ne zaman anlayacaklar benim özü sözü bir ve gayet samimi bir insan olduğumu? Ne zaman dinleyecekler yıllardır ben ve benim gibi bir çok kişinin söylediği çözüm önerilerini?" ifadelerini kullandı ve yolladığı mesajları tek tek paylaştı.

İşte o mesajlar;