Asgari ücrette kritik randevunun tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, pazartesi günü TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek.

Dün yapılan ilk toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ asgari ücret komisyonu üyesi ve Haber-İş Genel Başkanı Veli Solak, “Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Türk-İş olarak talebimiz bir an önce toplantıların bitmesi. Resmi belgeler istendi, herhangi bir rakam konuşulmadı. Toplantı yarın olabilir, herhangi bir tarih yok. Türk-İŞ olarak talebimiz bir an önce bu toplantının bitmesi. Ev kiralarına, hayat pahalılığına göre asgari ücretin güncellenmesini istiyoruz” açıklamasında bulunmuştu.