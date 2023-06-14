Asgari ücrette kritik randevunun tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK ve Türk iş Başkanları ile Pazartesi günü görüşecek.

Asgari ücrette kritik randevunun tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, pazartesi günü TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek.

Dün yapılan ilk toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ asgari ücret komisyonu üyesi ve Haber-İş Genel Başkanı Veli Solak, “Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Türk-İş olarak talebimiz bir an önce toplantıların bitmesi. Resmi belgeler istendi, herhangi bir rakam konuşulmadı. Toplantı yarın olabilir, herhangi bir tarih yok. Türk-İŞ olarak talebimiz bir an önce bu toplantının bitmesi. Ev kiralarına, hayat pahalılığına göre asgari ücretin güncellenmesini istiyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

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