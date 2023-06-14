Yaşlılık maaşı 65 yaş aylığının asgari ücret ara zammının ardından netleşmesi bekleniyor. Peki, yaşlılık maaşı ne kadar olacak? 65 yaş aylığına zam gelecek mi?
YAŞLILIK MAAŞI 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL olarak uygulanıyor.
- Yüzde 25 zam olursa: 3 bin 255 lira
- Yüzde 30 zam olursa: 3 bin 385 lira
- Yüzde 35 zam olursa: 3 bin 515 liraya yükselecek.
YAŞLILIK MAAŞINA KİMLER BAŞVURABİLİR?
- Yaşlılık maaşına başvurabilmek için:
- 65 yaşını doldurmuş olan,
- Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,
- Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,
- 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.