Yaşlılık maaşı ne kadar olacak? 65 yaş aylığına zam gelecek mi?

Asgari ücrete ara zam yapılması gündeminin ardından yaşlılık maaşı 65 yaş aylığına zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, yaşlılık maaşı ne kadar olacak? 65 yaş aylığına zam gelecek mi?