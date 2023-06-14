Yaşlılık maaşı ne kadar olacak? 65 yaş aylığına zam gelecek mi?

Asgari ücrete ara zam yapılması gündeminin ardından yaşlılık maaşı 65 yaş aylığına zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, yaşlılık maaşı ne kadar olacak? 65 yaş aylığına zam gelecek mi?

Yaşlılık maaşı ne kadar olacak? 65 yaş aylığına zam gelecek mi?

Yaşlılık maaşı 65 yaş aylığının asgari ücret ara zammının ardından netleşmesi bekleniyor. Peki, yaşlılık maaşı ne kadar olacak? 65 yaş aylığına zam gelecek mi?

YAŞLILIK MAAŞI 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL olarak uygulanıyor.

- Yüzde 25 zam olursa: 3 bin 255 lira

- Yüzde 30 zam olursa: 3 bin 385 lira

- Yüzde 35 zam olursa: 3 bin 515 liraya yükselecek.

YAŞLILIK MAAŞINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

- Yaşlılık maaşına başvurabilmek için:

- 65 yaşını doldurmuş olan,

- Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,

- Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,

- 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.

Öne Çıkanlar
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Son Haberler
Erdoğan’ı Mehmet Şimşek için kimlerin ikna ettiği ortaya çıktı Ekonomi
Erdoğan’ı Mehmet Şimşek için kimlerin ikna ettiği ortaya çıktı
Beşiktaş'a 19'luk süper yetenek: Enes Tepecik Spor
Beşiktaş'a 19'luk süper yetenek: Enes Tepecik
Kadına sokak ortasında dayak Güncel
Kadına sokak ortasında dayak
Galatasaray ve Beşiktaş M. City ile Liverpool'a fark attı Spor
Galatasaray ve Beşiktaş M. City ile Liverpool'a fark attı
Mahkeme Mustafa Üstündağ hakkında son kararını verdi Magazin
Mahkeme Mustafa Üstündağ hakkında son kararını verdi
Ceren ne demek? Ceren isminin anlamı nedir? Keşfet
Ceren ne demek? Ceren isminin anlamı nedir?
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da bir beldeyi ablukaya aldı Dünya
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da bir beldeyi ablukaya aldı