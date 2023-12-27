Asgari Ücrette rakamlar belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Asgari Ücrette rakamlar belli oldu
Asgari ücrette tarafların teklif ettiği rakamlar belli oldu. Türk-iş 17.500 lira teklifinde bulunurken TİSK 16.500 lira teklifinde bulundu.

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