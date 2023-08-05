Ensar Vakfı'nın çocuk istismarcısı ile fotoğrafı bulunan Asım Sultanoğlu, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı

Karaman'da 2016 yılında Ensar Vakfı'nın yurdunda 45 çocuğa cinsel istismar suçlamasından 508 yıl hapis cezasına çarptırılan öğretmenle fotoğrafı bulunan Asım Sultanoğlu'nun, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandığı iddia edildi. Ensar Vakfı skandalı nedeniyle hakkında soruşturma açılan 3 yöneticiden biri olan Sultanoğlu, istismarın yaşandığı dönemde Karaman Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapıyordu.

SORUŞTURMA İZNİ İSTİSMARDAN 4,5 YIL SONRA ÇIKTI

Ensar Vakfı'yla bağlantılı Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği'ne (KAİMDER) bağlı yurtlarda 45 çocuğun istismar edilmesiyle ilgili başlatan soruşturmada, Asım Sultanoğlu ve 2 diğer yöneticinin sorumluluğunun bulunduğu yönünde rapor hazırlanmıştı. Raporda, belirtilen yöneticiler hakkında soruşturma izni verilmesi talep edildi. Soruşturma izni, talebin üzerinden 4,5 yıl geçtikten sonra 2019 yılında verildi.

KAHRAMANMARAŞLILAR TEPKİ GÖSTERİNCE MÜŞAVİR OLDU

Bunun ardından Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Müfettişleri tarafından hakkında inceleme başlatılan Asım Sultanoğlu, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde yer almaya devam etti. Olayın ardından ilk olarak Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü görevine getirilen Sultanoğlu'nun ataması halkın tepki göstermesi nedeniyle iptal edildi. Daha sonra Bursa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Sultanoğlu bu görevin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nda müşavir olarak çalışmaya başlamıştı.

ŞİMDİ DE ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OLDU

Bugün ise Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandığı iddiaları gündeme geldi. X hesabı üzerinden paylaşım yapan Gazeteci Mehmet Yetim, herkesin Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt'un görevden alındığını ve yerine Asım Sultanoğlu'nun atandığını yazdığını belirten Yetim, kimsenin Sultanoğlu'nun kim olduğunu araştırmamasına sitem etti.

Yetim, "Asım Sultanoğlu, 2016 yılında Karaman’da Ensar Vakfına ait olan ve 45 öğrencinin kaldığı yurtta cinsel istismara uğradığı dönemde Karaman İl Milli Eğitim Müdürü'ydü. Karaman İl Milli Eğitim Müdürü iken çocukların tecavüze uğradığı Ensar yurtlarından ‘haberim yoktu’ dedi. Öğrencilerin kaldığı yurtta İstismarın duyulmasının ardından, cinsel istismara maruz bırakan sanık öğretmen Muharrem Büyüktürk Ağır tutuklanarak, 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca meslekten ihraç edildi. Evet biz dün gece yazana kadar Asım Sultanoğlu’nun kim olduğunu bilinmiyordu. Evet, bugün Asım Sultanoğlu Şanlıurfa İl Milli Eğitim müdürü olarak atandı. Urfa’ya hayırlı olsun…" diye konuştu.

CHP'Lİ TBMM BAŞKANVEKİLİ KARACA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP’li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca da sosyal medya hesabından atamaya tepki göstererek, “YORUMSUZ! Karaman’da Ensar Vakfı’nda çocukları istismar eden öğretmenle fotoğraflar çektiren, istismar olayı sonrasında hakkında bu nedenle soruşturma açılan dönemin Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı!” diye konuştu.