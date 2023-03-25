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Kızılay’dan ikinci Ensar skandalı. Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na 985 bin dolar aktarıp vergiden kaçınmışlar

Daha önceden adı para aktarımıyla anılan Kızılay üzerinden Ayla Enerji isimli şirketin Ensar Vakfı’na para aktarıp vergiden kaçındığı açığa çıktı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 09:08
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Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na 985 bin dolar para aktarılmış

Kızılay’dan ikinci Ensar skandalı. Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na 985 bin dolar aktarıp vergiden kaçınmışlar
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Çadır skandalının ardından Kızılay gündemden düşmüyor. Ensar Vakfı’na Kızılay üzerinden para aktarıldığı ortaya çıktı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Ayla Enerji ve Mühendislik Hizmetleri isimli bir şirket Kızılay’a 1 milyon dolarlık şartlı bağış yapmak için başvurdu.

Şirket bu bağışın 985 bin dolarının Ensar Vakfı’nın banka hesaplarına aktarılmasını ve 15 bin dolarını ise Kızılay’ın faaliyetlerinde kullanmasını istedi. Kızılay ise bu talebinin kabul edilmesine karar verdi.

PARA AKTARIM ZİNCİRİ

Öte yandan daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşı Aziz Torun’a ait Başkent Gaz 27 Aralık 2017 tarihinden Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na 8 milyon dolar aktarmıştı.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın, “Şirket vergi kaçırmamıştır, vergiden kaçınmıştır” sözleri ise tartışmaları daha da alevlendirmişti.

VERGİDEN KAÇINMA

29 Haziran 2018’de Kızılay yine Başkent Gaz’ın bir başka şartlı bağışını kabul ederek “vergiden kaçınmasını” sağladı. Belgede yer alan bilgilere göre, Başkent Gaz, Erzincan Kemah İlçesi Göğüsbağı Mahallesi’ndeki kamu arazisine 8 derslikli bir imam hatip lisesi yapmaya karar verdi. Lise binasının inşaatının tüm masraflarını üstlenen Başkent Gaz, binayı tamamlayıp Erzincan Valiliği’ne teslim edeceğini bildirdi. Bu aşamadan sonra da şirket yine Kızılay’ın kapısını çaldı. Şirket, lise binasını inşa edecek müteahhit şirkete ödemeleri Kızılay üzerinden yapmak istediğini belirtti. Başkent Gaz, Kızılay’a aktaracağı parayı okulu inşa eden şirketin hesaplarına belirlenen tarihlerde yatırmasını istedi. Kızılay ise bu talebi “şartlı bağış” adı altında kabul etti.

Başkent Gaz ile Kızılay’ın imzaladığı protokole "Yapım işinin 3 ay içerisinde gerçekleştirilememesi durumunda Başkent Gaz’ın talebiyle bağışın iade edileceği” de belirtildi. Bu ifade de “vergiden kaçınmak” için Kızılay’ın paravan olarak kullandığı yorumlarına neden oldu.

BAĞIŞLARIN BÜYÜK BİR KISMINDA PEÇELEME AMACI

Vergi Hukukçusu Prof. Dr. Murat Batı “Gelir ve Kurumlar Vergisi (sermaye şirketleri) mükellefleri Kızılay’a yaptıkları nakdi bağışların tamamını indirim konusu yapabilmektedir. Bunların dışındaki bazı vakıf ve derneklere yaptıkları bağışların tamamı çoğu zaman indirim konusu olmayabilir. Başka bir kuruma aktarılmak üzere Kızılay üzerinden yapılan bağışları peçeleme kapsamında değerlendirmek de gerekiyor. Yani esas amacın Kızılay’a bağış yapmak olmadığını ve yapılan işlemin kaçınma görüntüsü altında bir vergi kaçırma faaliyeti olduğunu yani peçeli bir sözleşme yapıldığını anlamak gerekiyor. Bu yüzden politik amacından arındırıp salt vergi yönüyle değerlendirirsek kuvvetle muhtemel bu şartlı bağışların büyük kısmı peçeleme amacıyla yapılmıştır." dedi.

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