Aşırı terlemeye umut ışığı

Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Onur Çapkan, ''Botox enjeksiyonu ile aşırı terleme sorunundan kurtulmak mümkün'' dedi.

Botox enjeksiyonu gerek medikal gerekse kozmetik amaçlarla uygulanan bir işlem. Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Onur Çapkan, botox enjeksiyonu ve kullanım alanlarıyla ilgili olarak şöyle konuştu:

''Botox enjeksiyonun kullanılmaya başladığı bir diğer alansa hiperhidrozis olarak da adlandırılan aşırı terleme durumu. Botox aslında sinir hücrelerini paralize eden, felç eden bir toksin. Botox toksini, clostridium botulinum adlı bir bakterinin ürettiği bir madde. Bu toksini sinir hücrelerine uyguladığımızda ilgili sinirin fonksiyonunu bozuyoruz. Bu sinirden salınan kimyasal maddeler değişiyor ve böylelikle biz istediğimiz etkiyi elde etmiş oluyoruz. Örneğin kırışıklık gidermede ilgili bölgeye botox enjeksiyonu uygulanıyor. Uygulanan toksin bu bölgedeki kasların gevşemesine yol açıyor ve böylece kırışıklık görüntüsü ortadan kalkıyor.''

''Tıp dünyasındaki gelişmeler sayesinde aşırı terleme sorununu botox enjeksiyonu ile çözebiliyoruz''

Botox enjeksiyonunun aşırı terleme tedavisinde kullanılması ile ilgili olarak ise Uzm. Dr. Çapkan, ''Sıcak havalarda terlemek, vücudun bir nevi kendini soğutma mekanizması. Ancak bazı kişilerde terleme aşırı boyutlara ulaşarak hayat kalitesini olumsuz etkiliyor. İnsanlar aşırı terleme nedeniyle istediği kıyafeti giyemediğini, çevremdeki insanlar rahatsız olur düşüncesiyle sosyal ortamlardan kaçındığını dile getiriyor. Günümüzde tıp dünyasındaki gelişmeler sayesinde aşırı terleme sorununu botox enjeksiyonu gibi basit bir işlemle çözebiliyoruz'' ifadelerini kullandı.



BOTOX ENJEKSİYONU NASIL YAPILIYOR?



Botox enjeksiyonunun nasıl yapıldığını açıklayan Uzm. Dr. Çapkan, ''Terleme için botox enjeksiyonu genellikle koltuk altı bölgesine uygulanıyor. Ancak bazı kişilerde sırt, göğüs, meme altı, kasık, el ve ayak gibi bölgelere de enjeksiyon yapılabiliyor. Botox işlemine karar vermeden önce hastanın şikayetlerini, terleme miktarını ve hastanın işleme uygun olup olmadığını değerlendiriyoruz. İşlem yapılmasına karar verilen hastaya ise randevu oluşturuyoruz. Hastadan enjeksiyon öncesinde koltuk altı bölgesinin tıraş etmemesini rica ediyoruz. Çünkü tıraş işlemi ilgili bölgeyi tahriş ederek komplikasyon riskini artırabiliyor. Bunun dışında genellikle hastadan ek bir ön hazırlık talep etmiyoruz'' dedi.

Botox enjeksiyonun 10 dakika gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandığına dikkat çeken Uzm. Dr. Çapkan, ''İşlem için hastadan uzanmasını istiyoruz. Bazen enjeksiyon yapılacak bölgeyi buz veya lokal anestezik bir maddeyle uyuşturuyoruz. Sonrasında ilgili bölgeye 1-2 santim aralıklarla az miktarda botox enjekte ediyoruz'' şeklinde konuştu.

Botox enjeksiyonu sonrası hastanın hemen eve gidebileceğini aktaran Uzm. Dr. Çapkan, ''Botox enjeksiyonu sonrası hastaneden kalmayı gerektirecek bir durum olmuyor. Sadece hastadan günün geri kalanında egzersiz yapmamasını, duş almamasını istiyoruz. Ayrıca genellikle hastaları 1-2 hafta sonra kontrole çağırıyoruz'' diye konuştu.

NE KADAR ETKİLİ?



Botox enjeksiyonu uygulandığı hastaların işlemden memnun kaldığını belirten Uzm. Dr. Onur Çapkan, ''Yapılan çalışmalar botox enjeksiyonun terlemeyi yüzde 82-87 azalttığını gösteriyor. İşlem sonrası 2-4 gün içerisinde botox'un etkilerini görmeye başlıyoruz. Ancak maksimum sonuç için 2 haftayı beklemek gerekiyor. Botox enjeksiyonun etki süresi kişiden kişiye değişiyor. Kimi hastalarda etki 4 ayda bitme noktasına gelirken kimi hastalarda ise etki 12 ay kadar sürebiliyor. Tabii her koşulda botox enjeksiyonu tekrar edilmesi gereken bir işlem'' dedi.

Her işlemin ve ilacın olduğu gibi botox enjeksiyonun da yan etkileri olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Çapkan, ''Botox enjeksiyonu genel anlamda güvenli bir işlem. Ciddi yan etkilerle oldukça nadir karşılaşılıyor. Bizim görece daha sık gördüğümüz yan etkiler ağız kuruluğu, baş ağrısı, yorgunluk şeklinde'' ifadelerini kullandı.

DHA