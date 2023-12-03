İşte süper 5 besin

Kendinizi gün içinde yorgun hissediyorsanız, sabahları yataktan kalkmak ve iş yerinde konsantrasyonunuzu sağlamak bir sorun haline geldiyse enerji veren yiyecekleri daha sık tüketerek bu halsizlik durumunu hafifletebilirsiniz.

Besin değeri yüksek ama kalorisi fazla yiyecekleri kilo alma endişesiyle çoğu zaman tüketmekten kaçınırız. Ancak bazı besinler, yüksek kalorilerine rağmen besinsel değeri bakımından sağlığınıza mükemmel fayda sağlar. İşte, o besinlere beslenme alışkanlığınızda yer açmayı ihmal etmeyin.

Zeytinyağı

Sağlık deposu, yüksek kalorilerin baş tacı olan zeytinyağı, tekli doymamış yağlar ve bol antioksidan barındırıyor. Ayrıca, besinlerden alacağınız A ve D vitaminlerinin emilimini de artırıyor.

Hindistan cevizi

Hindistan cevizinin kalorisi biraz yüksek. Ancak içerdiği protein, lif ve yağ sayesinde daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı oluyor.

Kuru üzüm

Kuru üzüm hem doğal hem de hiç ilave şeker barındırmıyor. Uzmanlar, özellikle tip 2 diyabeti olanlar için kuru üzüm öneriyor. Düzenli kuru üzüm tükettiğinizde yemek sonrası glikoz seviyesi ve kan basıncı değerleriniz üzerinde de pozitif etki yaratıyor.

Antep fıstığı

Antep fıstığı en düşük kalorili ve en az yağlı çerezlerden birisi. Ayrıca lif ve protein açısından da zengin olduğu için, uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Günde 40 gram kadar çerez, doymuş yağlar açısından fakir bir beslenme planı ile birleştirildiğinde kolesterolü ve kalp hastalığı riskini de düşürüyor.

Bitter çikolata

Bitter çikolata yüksek kalorili besinlerden biri. Ancak sağlığınıza yararlı flavonoidler açısından da oldukça zengin. Bitter çikolata tansiyonu düşürüyor ve kolesterol değerlerini iyileştirmeye yardımcı oluyor.