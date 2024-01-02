Aşırı yağış ve sel anları ve sonrası ne yapılmalı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Erhan Songür
Aşırı yağış ve sel anları ve sonrası ne yapılmalı
İşte aşırı yağış ve hatta sel olduğunda alınması gereken önlemler...

Aşırı yağmur ve beraberinde gelen sel bugüne kadar binlerce insanın canını alıp götürdü. Peki böyle durumlarda hangi önlemleri almalıyız? İşte o önlemler...

Evinizde su sızıntısının olduğunu nemlenen duvarlarınızdan anlayabilirsiniz. Hemen önlem almalısınız.

Su ve drenaj kanallarını ve çatınızı düzenli periyodlarla kontrol etmelisiniz.

Şiddetli yağış ve özellikle sel uyarısı aldığınızda mutlaka yanınızda bir ilk yardım çantası bulundurmanızda yarar olur.

Böyle durumlarda elektrik kesintisi olacağınızdan bir yerde fener ya da mum bulundurmanızda yarar var.

Ev ya da iş yerinizi boşaltmanız gerekirse elektrik ve doğal gaz vanalarını kapatmanız gerekir.

Tahliye uyarılarını mutlaka dikkate alın.

Sel tehlikesi baş gösterdiğinde mutlaka yüksek bir yere çıkmalısınız. Suyun ne yapacağını asla bilemezsiniz.

Dışarıysanız uzun ağaçların ve elektrik direklerinin altında bulunmayın.


Kanallar, bodrum katları ve alt zeminlerden uzak durun.

Unutmayın hızla akan 15-20 cm derinlikteki su birikintisi erişkin bir insanı bile alıp götürebilir.

Akan sudan aracınızla asla geçmeyin.

Islaksanız elektrikli olan bölgelerde hemen uzaklaşın.

Sel tehlikesi geçtikten sonra asla mum yakarak eve girmeyin el feneri kullanın.

Gaz sızıntılarına karşı önlem alın.

Selden sonra ortaya çıkan mikroplardan kendinizi koruyun.

Çamurlu alanlardan mümkün olduğunca uzak durun.

Konserveler dahil tüm yiyecek ürünlerini çöpe atın.

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