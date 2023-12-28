Asırlık kadınlar uzun yaşamı sırlarını anlattı

103 yaşındaki Angelina Torrisi ve 101 yaşındaki Margaret Vaccaro, uzun yaşamalarının meslekleriyle, banka hesaplarıyla veya mülkleriyle ilgisi olmadığını ifade etti.

Torrisi ve Vaccaro, en önemli şeyin stresten kaçınmak ve başkalarına karşı kibar olmak olduğunu dile getirdi.

Torrisi, herkesin kendini çok stres altına soktuğunu ve sahip olduklarına şükretmenin önemli olduğunu belirtti.

Vaccaro, hayır işlerine gönül veren biri olarak, başkalarıyla bağlantı kurmanın ve hayata tutunmanın önemli olduğunu dile getirdi.