Bu besinleri tüketen 100 yaşına kadar yaşıyor. Yiyen 10 yaş birden gençleşiyor

KURUBAKLAGİLLER

Nohut, mercimek, fasulye gibi yiyecekleri içinde bulunduran kurubaklagiller, protein, lif ve vitamin bakımından zengin besinler olarak göze çarpıyor. Kan şekerini de dengeleyen bu besinler, sindirim sisteminizi düzenleyerek sizin uzun yıllar yaşamanızı sağlıyor.

YOĞURT VE FERMENTE ÜRÜNLER

Probiyotik bakterileri içinde bulunduran yoğurt ve fermente ürünler, tıpkı kurubaklagiller gibi sindirim sisteminizi düzenliyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hastalıklara yakalanma riskinizi de azaltan bu ürünler, hücrelerinizin sağlıklı ve uzun ömürlü bir şekilde yaşamasını mümkün kılıyor. Hücre yıpranmasının yavaşlaması sizin için hem uzun yaşamı hem de genç bir görünüm içerisinde olmanızı sağlıyor.

ZEYTİNYAĞI

Akdeniz mutfağının temel unsurlarından biri olan zeytinyağı, sağlıklı yağlar arasında yer alıyor. antioksidanlar bakımından da zengin içeriğe sahip olan zeytinyağı, Kalp sağlığını da koruyor.

BALIK

Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan balıklar, kalp sağlığını iyileştiriyor ve beyin fonksiyonlarınızı destekliyor. Uzun ömürleri ile bilinen Japonların da favori yiyeceklerinden olan balık ürünlerinin haftada 3 kez tüketilmesi halinde uzun ve sağlıklı yaşama imkanı sunuyor.

YEŞİLLİK VE SEBZELER

Sebzeler ve yeşillikler, mineraller, antioksidanlar ve vitaminler bakımından zengin oluyor. Bu besinler, hücresel sağlığınızı koruyarak yaşlanma sürecinizi yavaşlatıyor, uzun ve sağlıklı bir ömür geçirmenizi sağlıyor.

Uzun yaşamın sırrı, dengeli bir beslenme alışkanlığı edinmenize düzenli fiziksel aktivite yapmanıza ve stresten uzak durmanıza bağlı oluyor. Beslenme, uzun yaşamın sırrında en önemli madde olarak göze çarpıyor. Bu besinleri tüketirken alerjen etkileri, hamilelik, kronik hastalık gibi etkenleri de göz önünde bulundurmak ayrıca önem taşıyor.