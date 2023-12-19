İşte uzun yaşamın sırrı Kod adı: Yeşil

Dr. Fevzi Özgönül, yağlarınızdan kurtulmak ve sağlıklı bir vücut elde etmek için sofralarınızda bulunması kesin olan 6 yeşil besini açıkladı...

İŞTE ÖMRÜNÜZE ÖMÜR KATACAK YEŞİL BESİNLER:

Ispanak :

Kemik ve dişleri güçlendiriyor. Diş çürümelerine karşı koruyucudur. Salata olarak, kıymalı veya zeytinyağlı yemek olarak kullanabiliriz.

Taze fasulye :

Öğlen öğünlerinde etli veya zeytin yağlı olarak tüketilmesi yarar sağlar. Kalorisi düşük. Yağ bakımından fakir ama bol lifli olduğundan sindirimine yardımcı oluyor. A vitamini bakımında oldukça zengin. Cilt ve göz sağlığı için yararlı. İçerdiği Lutein, zea-xantin ve Beta karoten gibi anti oksidanlar sayesinde serbest radikallerin zararlı etkilerini ortadan kaldırıyor.

Enginar :

Karaciğer dostu. Anti toksin özelliği ile birçok hastalıkta destek kuvvet. Mide ve sindirim sistemi dezenfektanı. Kalp hastalıklarında, romatizmal ve gut hastalığında, safra kesesi ve karaciğer rahatsızlıklarında da çok faydalı.

Bezelye :

Demir, potasyum ve fosfor gibi mineralleri de barındırıyor; besleyici özelliği oldukça yüksek.

Bakla :

Kuru bakla, taze baklaya oranla daha besleyici. Kuru baklanın 100 gramında 25 gram. Protein, 60 gram Karbonhidrat var. İçeriğinde B1, B2, B6 ve K vitaminleri ile magnezyum ve potasyum bulunuyor.

Taze sarımsak :

Mevsimsel salgın hastalıklarda koruyucu. Tansiyon ve kolesterol düşürüyor. Tam bir kan sulandırıcı...