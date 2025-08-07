‘Aşk ve Gözyaşı’ uğurlu gelir mi?

atv’de yeni sezonda ekrana gelecek olan ‘Aşk ve Gözyaşı’ dizisi için geri sayım başladı.

Başrollerinde son dönemin ayrılmaz ikilisi Barış Arduç ile Hande Erçel’in yer aldığı O3 Medya ve Dass Yapım imzalı dizi, Güney Kore’nin reyting rekortmeni dizisi ‘Queen of Tears’ın Türk uyarlaması olarak Eylül’de izleyiciyle buluşacak. Senaryosunu Dilara Pamuk’un yazdığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden’in oturduğu dizide Barış Arduç, Selim karakterine hayat verecek. Hande Erçel ise, Meyra rolüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. İkili, daha önce ‘Rüzgâra Bırak’ filminde ve ‘Aşkı Hatırla’ dizisinde rol almıştı. Barış Arduç, 10 yıl sonra bir atv dizisinde rol alacak. Oyuncu, en son 2015 yılında 4 bölüm ekranda kalan ‘Racon: Ailem İçin’ dizisinde Tekin Atan karakterine hayat vermişti. Hande Erçel ise, 2013-2014 yılları arasında yayınlanan ‘Tatar Ramazan’da Berrak Dikkaya rolünü canlandırmıştı. Bu dizi, aynı zamanda Erçel’in oyunculuk kariyerinin başlangıç işiydi.

Bakalım, ‘Aşk ve Gözyaşı’ her iki yıldız isme beyazperde ve dijitalden sonra uğurlu gelecek mi?

‘Bir Hikâye Bir Şarkı’da buluştular

Oyuncu Derya Beşerler ve Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu, ‘Bir Hikâye Bir Şarkı’ ile 9 Ağustos Cumartesi akşamı Urla Sahne’de sevenleriyle buluşacak.

Kariyerlerine sanatın iki farklı dalında başarıyla devam eden ünlü çift, ‘Bir Hikâye Bir Şarkı’ isimli farklı sahne çalışmalarıyla, yoğun istek üzerine yeniden İzmir’in incisi Urla’daki sanatseverlerle buluşuyor. Türk Sanat Müziği’nden rock'a, 90’lar pop şarkılarına uzanan bir yelpazede oyuncu Derya Beşerler, şarkıların etkileyici hikâyelerini anlatıyor; Birol Namoğlu seslendiriyor.

Özenle seçilen şarkıların hikâyelerine kendi anı ve atışmalarını da ekleyen çift, egenin leziz lezzetleri eşliğindeki gösteride eğlence, canlı müzik ve bilinmeyen hikâyeleri bir potada eritiyor.

7 dilde farklı türlerde şarkı söylüyor

Geçtiğimiz günlerde yayınladığı ‘Alacalı’ isimli ilk solo çalışması ile beğeni toplayan soprano Ece Ata’nın müzikal donanımına dair yeni özellikleri de birer birer gün yüzüne çıkıyor.

2 hafta önce Kırgızistan’da düzenlenen uluslararası Meikin Asia Şarkı Yarışması’nda Urfa Hoyratı ‘Tükendi Nakti Ömrüm’ ile Fransızca ve İngilizce Pop-Opera eser ‘La Voix’i seslendirerek Türkiye’ye üçüncülük kazandıran Ece Ata’nın müzikteki çok yönlülüğü bununla da sınırlı değil. Daha önce ülkemizi Singapur, İtalya ve İspanya'da katıldığı yarışmalarda da başarıyla temsil ederek Türkiye'ye dereceler kazandıran Ece Ata; İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Yunanca ve Türkçe dâhil olmak üzere 7 dilde ve farklı türlerde şarkı söylüyor.

Sanatçı bir aileden gelen ve müzik kariyerine emin adımlarla devam eden güçlü yorumcu; opera, caz, Türk müziği ve popüler müzik çeşitlerini hem teknik hem duygusal açıdan harmanlayarak zengin yorumuyla müziğine yansıtıyor.