﻿Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4'ü ağır 15 yaralı

Niğde Bor yolu üzerinde seyir halinde olan 51 HO 1027 plakalı halk otobüsü ile binek araç çarpıştı.

Olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binek otomobilde sıkışan sürücüyü çıkarttı.

Kazada 4'ü ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.(AA)