Aslan kuyruğu otu aslan gibi yapıyor

Aslan Kuyruğu Otunun faydaları inanılmaz. İşte o faydalar…

Latince adı: Leonurus cardiaca… Aslan Kuyruğu otu veya anaç otu (motherwort), yer pırasası; küçük pembe çiçekli ve büyük yeşil yapraklı, çok yıllık bir bitki. Ülkemizde de sıkça görülen bitki nane ailesindendir.

Aslan Kuyruğu Otu Asya ve Güneydoğu Avrupa’da çoktur. Bitkinin geleneksel tıpta kullanımları vardır. Olası olarak kalp hastalığı riskini düşürmek, menopozla ilgili rahatsızlıkları azaltmak, adet belirtilerini iyileştirmek, kaygıyı hafifletmek ve tansiyonu tedavi etmek gibi durumlarda yararlı oluyor…

FAYDALARI NELER?

Çeşitli tıbbi amaçlarla kullanılan bir bitki. Bitkinin faydaları şunlar

Adet döngülerini sağlamlaştırmak ve adet ağrılarını azaltmak,

Kan dolaşımını artırarak ve kan basıncını indirerek kalp sağlığını korumak,

Vücuttaki yangıyı ve acıyı düşürmek,

Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve sindirimi kolaylaştırmak.

Bu faydaları destekleyen bazı deliller olsa da, bu bitkinin insan sağlığına olan olası etkilerini tam olarak bilmek için daha çok araştırmaya gereksinim vardır.

Kaygıyı gidermek ve rahatlamayı sağlamak,