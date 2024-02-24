Bağırsak solucanlarını düşürüyor. İşte şifa saçan ot

Fatih Mehmet Köksoy
Bağırsak solucanlarını düşürüyor. İşte şifa saçan ot
İnsanların korkulu rüyası olan bağırsak solucanlarını düşüren tarhun otu ortaya çıktı.

Doğal besinlere ilgi artarken şifalı bitkiler de popülerliğini koruyor. Ancak şifalı bitkileri kullanmadan önce uzman doktorun görüşünü almak gerekiyor.

Bağırsak solucanlarından kurtulmanın doğal bir yolu olarak tarhun otu dikkat çekiyor.

Tarhun otu, neye benzer?

Sibirya kökenli, kokulu bir bitki olan tarhun otu, bileşikgiller familyasına aittir.

Neye iyi gelir?

İdrar arttırır. Vücuttaki fazla tuz ve suyu dışarı atar. Sindirimi kolaylaştırır. Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Mide ve bağırsaklardaki gaz sorununu çözer. Bağırsak solucanlarını temizler.

Adet kanamalarının ağrısız geçmesine yardımcı olur.

Bağırsak solucanı, nasıl bir hastalıktır?

Bağırsak solucanı, bağırsaklarda yaşayarak yediğimiz gıdalardan beslenen parazitlerden kaynaklanır. Bağırsak parazitleri sindirim sistemini etkiler. Bağırsak solucanı, tedavisi kolay bir enfeksiyon hastalığıdır. Tedavi edilmezse, tekrar bulaşabilir. Kesin sonuç almak için, aynı evde yaşayanların da tedavi olması önemlidir. Bağırsak solucanı hastalığını bitkisel yollarla tedavi etmek mümkündür. Bu yöntemler sayesinde insanlar doğal ve sağlıklı bir şekilde hastalıktan kurtulabilirler.

Bağırsak Solucanı, neden oluşur?

Bağırsak solucanı, küçük ve parazitli solucanların neden olduğu, bulaşıcı bir bağırsak hastalığıdır. Her yıl yüz binlerce insanı, özellikle okul çağındaki çocukları etkileyen bir hastalıktır. Bağırsak solucanı, kişide sık görülen bazı belirtilere yol açar. Bu belirtiler, ciltte kaşıntı ve huzursuzluk olarak tanımlanır. Fakat bu belirtiler kişiye zarar vermez ve tedavisi kısa sürer. Bağırsak solucanı, kirli ellerde, nesnelerde ve eşyalarda bulunabilir. Bağırsak solucanı yumurtasının sıklıkla görüldüğü yerler şunlardır;

Yatak örtüleri

Yüz ve el havlusu

Kıyafetler

Tuvaletler

Gıdalar

Bardak kenarları

Mutfak tezgahları

İlgili Haberler
Ruhi sıkıntıları gideriyor. Mide tembelliğine iyi geliyor. Şifa saçan otun faydaları göz doldurdu
Yanıkların sebep olduğu sancıları kesiyor. Şifa saçan otun faydaları saymakla bitmiyor
Son Haberler
İliç’teki madende cıva üretimine de izin verilmiş. Şimdi de kanser ve slikozis tehlikesi Gündem
İliç’teki madende cıva üretimine de izin verilmiş. Şimdi de kanser ve slikozis tehlikesi
Maltepe'de sahte içki operasyonu Gündem
Maltepe'de sahte içki operasyonu
Nehrin en dibini hiç ıslanmadan temizleyen gemi hayret ettirdi. Bilimle hareket etmenin ödülü bu oluyor Teknoloji
Nehrin en dibini hiç ıslanmadan temizleyen gemi hayret ettirdi. Bilimle hareket etmenin ödülü bu oluyor
Dağa tırmanmadan önce bu haberi mutlaka okuyun. Öldüren hastalık ortaya çıktı Sağlık
Dağa tırmanmadan önce bu haberi mutlaka okuyun. Öldüren hastalık ortaya çıktı
Tır ve iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü Gündem
Tır ve iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Türkiye İzlanda maçını yayınlayacak kanal belli oldu Spor
Türkiye İzlanda maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Şekersiz diyet ortaya çıktı. Bakın listede neler var? Sağlık
Şekersiz diyet ortaya çıktı. Bakın listede neler var?