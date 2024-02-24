Bağırsak solucanlarını düşürüyor. İşte şifa saçan ot

Doğal besinlere ilgi artarken şifalı bitkiler de popülerliğini koruyor. Ancak şifalı bitkileri kullanmadan önce uzman doktorun görüşünü almak gerekiyor.

Bağırsak solucanlarından kurtulmanın doğal bir yolu olarak tarhun otu dikkat çekiyor.

Tarhun otu, neye benzer?

Sibirya kökenli, kokulu bir bitki olan tarhun otu, bileşikgiller familyasına aittir.

Neye iyi gelir?

İdrar arttırır. Vücuttaki fazla tuz ve suyu dışarı atar. Sindirimi kolaylaştırır. Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Mide ve bağırsaklardaki gaz sorununu çözer. Bağırsak solucanlarını temizler.

Adet kanamalarının ağrısız geçmesine yardımcı olur.

Bağırsak solucanı, nasıl bir hastalıktır?

Bağırsak solucanı, bağırsaklarda yaşayarak yediğimiz gıdalardan beslenen parazitlerden kaynaklanır. Bağırsak parazitleri sindirim sistemini etkiler. Bağırsak solucanı, tedavisi kolay bir enfeksiyon hastalığıdır. Tedavi edilmezse, tekrar bulaşabilir. Kesin sonuç almak için, aynı evde yaşayanların da tedavi olması önemlidir. Bağırsak solucanı hastalığını bitkisel yollarla tedavi etmek mümkündür. Bu yöntemler sayesinde insanlar doğal ve sağlıklı bir şekilde hastalıktan kurtulabilirler.

Bağırsak Solucanı, neden oluşur?

Bağırsak solucanı, küçük ve parazitli solucanların neden olduğu, bulaşıcı bir bağırsak hastalığıdır. Her yıl yüz binlerce insanı, özellikle okul çağındaki çocukları etkileyen bir hastalıktır. Bağırsak solucanı, kişide sık görülen bazı belirtilere yol açar. Bu belirtiler, ciltte kaşıntı ve huzursuzluk olarak tanımlanır. Fakat bu belirtiler kişiye zarar vermez ve tedavisi kısa sürer. Bağırsak solucanı, kirli ellerde, nesnelerde ve eşyalarda bulunabilir. Bağırsak solucanı yumurtasının sıklıkla görüldüğü yerler şunlardır;

Yatak örtüleri

Yüz ve el havlusu

Kıyafetler

Tuvaletler

Gıdalar

Bardak kenarları

Mutfak tezgahları