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Aslanpençesi bitkisi kansere iyi geliyor

Birçok faydası olan Aslanpençesi bitkisinin farklı kanser türlerine iyi geldiği vurgulandı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 09:42
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Aslanpençesi bitkisi kansere iyi geliyor

Aslanpençesi bitkisi kansere iyi geliyor
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Aslanpençesi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Birçok faydası olan Aslanpençesi bitkisinin farklı kanser türlerine iyi geldiğinin altı çizildi.

ASLANPENÇESİ BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

- Farklı kanser türlerine iyi gelir.

-Kalp ve damar sağlığına dosttur.

- Ateş düşürür

-Vücuda kuvvet verir

-Yarımbaş ağrılarını keser

-Anne sütünü artırır.

- Cilt rahatsızlıklarına iyi gelir.

-Menopoz dönemindeki kadınların kullanımı önerilir.

-Erkeklerin sperm kalitesini arttırmaya yardımcı olur.

-Regl düzensizliği olan kadınlar kullanabilir.

-Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle soğuk havalarda vücudun güçlü durmasını sağlar.

-Göz sağlığına da iyi gelen şifalı bir bitkidir.

-Sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur.

ASLANPENÇESİ BİTKİSİ NEDİR?

Gülgillerden; çayırlarda, ormanlarda yetişen ve türlü çeşitleri olan bir yabani bitkidir. 5-7 parçalı olan yaprakları büyüktür. Kökü geniştir. Çiçekleri; ufak yıldız  eklinde olup, yeşilimtıraktır. Mart-Temmuz ayları arasında toplanıp, kurutulur.

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