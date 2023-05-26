ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli

AKP’nin sağlık ocaklarını Aile Sağlığı Merkezi haline çevirmesi ve doktorları adeta birer taşeron haline getirmesini birçok kez kaleme aldım.

Hemşire, ATT, ebe, tıbbi sekreter ve temizlik personeli gibi “grup elemanlarının” sorunlarını dile getirdiğim her yazımdan sonra bir başka mağdur bana ulaştı ve sorunlarından bahsetti.

Sistem zaten allak bullak hale getirilmiş, taşeron haline getirilen doktor, kendisine verilen üç kuruş parayla çalışanın maaşını mı ödeyeceğim, binanın kirasını mı, elektrik, su, doğalgaz faturalarını mı diye kara kara düşünürken ASM grup elemanları da üç kuruş parayla nasıl geçineceğinin derdinde!

Kısacası sistem, bizim sağlık bulmak için gittiğimiz binanın içerisindeki herkesi eli çenesinde uzunn uzunn dalıp düşünmeye mecbur kılmış durumda!

İşini hakkıyla yapmaya çalışan aile hekimleri bir yana, sağlıkçı olan ama sağlıkçı sayılmayan “grup elemanlarına” iş tanımı dışında işler yaptıran, eksik ücret yatıran onlarca doktorla ilgili şikayet geliyor mail kutuma!

Grup elemanları diyor ki;

*Doktor ertesi gün işe gelme dese işimizden olacağız, ekmeğimiz doktorun iki dudağının arasında, iş güvencemiz yok!

*Devletin görmezden, duymazdan geldiği bu insanlar, yeri gelmiş temizlik işine bakmış, yeri gelmiş doktorun çayını demleyip önüne kadar götürmüş, yetmemiş çayı soğuk bulan doktordan üstüne bir de azar yemişler!

*Grup elemanları arasında psikolojik destek alanlar mı ararsın, aile birliği bozulanlar mı?

*Pandemide birlik, beraberlik denmiş, işlerine dört kolla sarılmışlar ancak yine “sağlıkçı” sayılmayı becerememişler!

*Canlarını ortaya koymuşlar, kimine sağlık dağıtmışlar ellerindeki ilaçlarla, iğnelerle ama yine “sağlıkçı” olamamışlar devletin gözünde!

*Özlük hakları desen zaten yok, sözleşmeli personeller!

Kimi tam zamanlı asgari ücrete, kimi yarı zamanlı yarı asgari ücrete!

*Alkış ve teşekkürlerle gönülleri okşanan bu arkadaşların karnı ise hep aç kalmış!

ASM Grup elemanlarının tek istediği var. O da “sağlıkçı” sıfatına kavuşmak!

Fazlasıyla hak ettikleri iş güvencesi ve özlük haklarına kavuşmak!

Sağlık ocağına gittiğinizde size iğne yapan, sizi ASM’ye taşıyan, hamileyseniz sizinle ayrı ilgilenen bu insanların hakları, hepimizin boynunun borcudur!

Bu sömürü düzenine acilen bir son verilmeli!

Sistem en fazla asgari ücretin verilmesine imkan tanıyor!

Acilen bu düzene bir son verilmeli!

Cari ödenek artışıyla kapanabilecek bir yara değil bu?

İnsanların sağlığına kavuşması için var güçleriyle çalışan bu insanlar daha fazla mağdur edilmemeli ve hak ettikleri sağlıkçı sıfatları göğüslerine bir nişane gibi takılmalı!