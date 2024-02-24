Spazma iyi geliyor. Nefes darlığını giderir. Astıma faydalıdır. İşte şifa saçan bitki

Doğal besinlere yönelen insanlar, şifalı bitkilere de ilgi gösteriyor. Ancak şifalı bitkileri kullanmadan önce uzman doktora başvurmak gerekiyor.

Tatula otu, spazmı önleyen, nefes darlığına ve astıma iyi gelen bir bitkidir.

Tatula otu, patlıcangillerden bir bitkidir. Boyu 3 ile 100 cm arasında değişir.

Yaprakları büyük ve ovaldir. Çiçekleri beyaz renklidir. Meyvesi çok tohumludur.

Türkiye’de datura metel ve datura stramonium adlı iki türü yetişir. Bu bitkinin yaprakları ve tohumları ilaç yapımında kullanılır.

Tatula otunun faydaları nelerdir?

Tatula otu, solunum yollarını rahatlatır. Nefes darlığı ve astım gibi sorunlara iyi gelir. Ayrıca spazm çözücü ve uyuşturucu etkisi vardır.

Spazm, kasların veya iç organların istem dışı kasılmasıdır. Spazm, ağrıya neden olur. Spazm süresi genellikle kısadır.

Tatula otu, doğal ve şifalı bir bitki olsa da, kullanmadan önce doktora danışmak gerekir. Çünkü bu bitki, yan etkilere ve zehirlenmelere yol açabilir.