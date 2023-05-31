Astrolog Rezzan Kiraz fena çuvalladı. Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun aynı anda kazandığı bir senaryo imkansız demişti

Ünlü astrolog Rezzan Kiraz’ın seçim ve Süper Lig şampiyonluğuna dair öngörüsü tutmadı. Kiraz "Seçimi Kılıçdaroğlu kazanırsa Galatasaray şampiyon olacak. Seçimi Erdoğan kazanırsa şampiyon Fenerbahçe olacak" öngörüsü çuvalladı.

Astrolog Rezzan Kiraz fena çuvalladı. Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun aynı anda kazandığı bir senaryo imkansız demişti

Seçimi Erdoğan'ın kazanmasının ardından Fenerbahçeliler umudunu ünlü astrolog Rezzan Kiraz'ın kahanetine bağlamıştı.

Süper Lig'de son olarak 2013-2014 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe taraftarı ezeli rakipleri Galatasaray'ın puan kaybetmesini her hafta umutla beklediler. Ama kötü oynadığı maçları bile kazanan Galatasaray önce astrolog Rezzan Kiraz'ın ardında da Fenerbahçe taraftarının şampiyonluk umutlarını söndürdü.

Fenerbahçe’nin dün oynanan Antalyaspor maçında ilk dakikadan 1-0 öne geçmesi Ankaragücü’nün Galatasaray karşısında beraberliği yakalaması Kiraz’ın tahminini yeniden gündeme getirse de Galatasaray Ankaragücü mücadelesinden etkili bir oyun ve 4-1’lik net skorla ayrılarak lig bitimine 2 hafta kala Şampiyonluğunu ilan etti.

Astrolog Rezzan Kiraz, “‘Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun aynı anda kazandığı bir senaryo imkansız. Ya seçimi Kılıçdaroğlu, ligi Galatasaray alacak ya da seçimi Erdoğan, ligi Fenerbahçe alacak” tahmininde bulunmuştu. 14 Mayıs’ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalmış ikinci turda da AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazanmıştı.

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