Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı

Daha önce Süper Lig tahminleriyle gündeme gelen Rezzan Kiraz, bu sefer de Galatasaray'ın gidişatı ile ilgili taraftarın hoşuna gitmeyecek yorumlar yaptı.

Süper Lig'de lider olan ve Şampiyonlar Ligi'nde ikinci sırada olan Galatasaray, iyi gidişatını sürdürüyor.

Ancak ünlü astrolog Rezzan Kiraz, Galatasaray'ın yükselişinin tersine döneceğini düşünüyor.

Galatasaray'ın bugüne dek yükselişinin devam etmeyeceğini, 2024 yılına kadar bir blokaj altında kalacağını iddia eden Kiraz'ın yorumu şu şekilde;

''TAKIM TEPETAKLAK AŞAĞI DÖNECEK''

“Galatasaray’da bugün itibariyle her şey tersine gitmeye başlayacak. 2024’e kadar sürecek bir blokaj var. Sembol isimlerin adı olaylara karışacak. Takım tepetaklak aşağı gidecek, bazı evlilikler sona erecek.”