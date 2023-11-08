Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı

Yorumlarıyla gündem olan ünlü Astrolog Rezzan Kiraz, Süper Lig lideri Galatasaray ile ilgili tüm futbolseverleri hayrete düşürecek yorumlarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı

Daha önce Süper Lig tahminleriyle gündeme gelen Rezzan Kiraz, bu sefer de Galatasaray'ın gidişatı ile ilgili taraftarın hoşuna gitmeyecek yorumlar yaptı.

Süper Lig'de lider olan ve Şampiyonlar Ligi'nde ikinci sırada olan Galatasaray, iyi gidişatını sürdürüyor.

Ancak ünlü astrolog Rezzan Kiraz, Galatasaray'ın yükselişinin tersine döneceğini düşünüyor.

Galatasaray'ın bugüne dek yükselişinin devam etmeyeceğini, 2024 yılına kadar bir blokaj altında kalacağını iddia eden Kiraz'ın yorumu şu şekilde;

''TAKIM TEPETAKLAK AŞAĞI DÖNECEK''
“Galatasaray’da bugün itibariyle her şey tersine gitmeye başlayacak. 2024’e kadar sürecek bir blokaj var. Sembol isimlerin adı olaylara karışacak. Takım tepetaklak aşağı gidecek, bazı evlilikler sona erecek.”

kiraz.png

İlgili Haberler
Astrolog Rezzan Kiraz fena çuvalladı. Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun aynı anda kazandığı bir senaryo imkansız demişti
Öne Çıkanlar
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Son Haberler
Benzema'ya büyük şok. Portekizli hoca takımdan gönderildi Spor
Benzema'ya büyük şok. Portekizli hoca takımdan gönderildi
Artvin'de 15 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Artvin'de 15 kaçak göçmen yakalandı
Azerbaycan ordusundan Hankendi'de gövde gösterisi Dünya
Azerbaycan ordusundan Hankendi'de gövde gösterisi
Türk bayrağının gönderden hiç inmediği yer Gündem
Türk bayrağının gönderden hiç inmediği yer
Şule Kayatürk kimdir? Dilan Polat’ın arkadaşı Şule Kayatürk Şulemsi neden gündem oldu? Magazin
Şule Kayatürk kimdir? Dilan Polat’ın arkadaşı Şule Kayatürk Şulemsi neden gündem oldu?
Ali Koç'un 5 sayfalık tarihi mektubundan Galatasaray çıktı Spor
Ali Koç'un 5 sayfalık tarihi mektubundan Galatasaray çıktı
1 gün arayla daha az emekli maaşı alınacak! SGK’dan emekliye bir darbe daha Ekonomi
1 gün arayla daha az emekli maaşı alınacak! SGK’dan emekliye bir darbe daha