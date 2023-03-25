Doğum haritaları kişiye özel olup, doğum haritasındaki her ev belirli bir alanı temsil etmektedir. Bu evlerden biri de 10. Evdir. Peki, astrolojide 10. Ev nedir? Gezegenler 10. evde olunca ne olur?

DOĞUM HARİTASI NEDİR?

Bireylerin doğum tarihleri, doğum saatleri ve doğum yerleri hakkında bilgiler elde edilerek hesaplanan haritalardır. Doğum haritaları kişilere özeldir.

Her bireyin doğum haritasında yer alan gezegenlerin bulunduğu evler ve yaptıkları açılar birbirinden farklıdır.

Doğum haritaların içerisinde yer alan evlerden biri olan 10.ev ve 10. ev konuları, gezegenler 10. evde olunca ne olacağına dair konuları sizler için derledik..

10. EV KONULARI NEDİR?

10. ev toplum önündeki statünüzü, kariyerinizi ve ününüzü gösterir. Eğitim ve iş hayatındaki başarılarınızı anlatır. Yaşamdaki hedeflerinizi ve bu hedeflerinize nasıl ulaşacağınız hakkında bilgi verir. Harita sahibinin annesi hakkında bilgilere bu evden ulaşabiliriz. Otorite figürleri olan müdür ve patronlar bu evin konusudur.

GEZEGENLER 10. EVDE OLUNCA NE OLUR?

Harita sahibinin statü ve kariyer başarısını 10 evde görebiliriz. Gezegenler 10. evde olunca farklı konular içerir.

Güneş 10. evde olursa harita sahibi yöneticilik ve organizasyon işlerinde başarılıdır. Tanınmayı isterler. Topluma etkili olmak ve dünyaya ün salmak için güçlü istek duyarlar. Ay 10. evde harita sahibi toplumun ihtiyaçlarına karşılık verecek kadın mesleklerine yönelebilir.

Toplumun saygısını kazanarak popüler olabilir. Özel hayatı ile iş hayatı arasında kararsız kalabilir. Sık iş değiştirebilir.

Merkür 10. evde olduğu zaman insanlarla konuşmak, yazışmak ve yakın temas kurmak harita sahibi için kolaydır. Satış ve pazarlama konusunda yerleşimi iyidir. İş sebebi ile seyahat edilebilir. 10.eve yerleşmiş Venüs'e sahip olduğunuz zaman mesleğinizde çok yaratıcı olduğunuzu gösterir.

Yaratıcılığınızla beraber kendinizi iyi ifade edersiniz. Moda, tasarım, kozmetik, mimari ve sanat gibi işlerde şansınız açık olabilir. Mars’ın 10. eve yerleşmiş olması tam bir girişimci olduğunuzu gösterir. Mesleğinizi sürdürme konusunda motivasyonunuz yüksektir. Diğer insanlardan daha hareketli ve atak olabilirsiniz. 10. eve yerleşmiş Jüpiter meslekte itibar ve başarı verir.

Mesleğinizde danışman ve öğretmen görevinde olabilirsiniz. Bilgi aktarmayı seversiniz. 10.evde yerleşmiş olan Satürn, kendi evindedir. En iyi yaptığı şeyi bu evde kolaylıkla yapar. Harita sahibinin organizasyon becerisi vardır. Kuralları uygulama konusunda başarısız olabilirler. Disiplinli ve çalışkan olmalarıyla her işi düzenli bir şekilde hallederler. Uranüs 10.evde olduğu zaman harita sahibini sıra dışı mesleklere yöneltir.

Teknoloji, uçak ve internet gibi teknik işler cazip gelebilir. Bu konumdaki insanlar iş yaparken özgür bırakılmak isterler. Kariyer hayatında üst yerlerde olmaktan ziyade özgür olmayı isterler. 10. evde olan Neptün mesleğiniz ile ilgili kafa karışıklığı verir.

Ne yapmak istediğiniz konusunda emin olmayabilirsiniz. Hayal gücünüzü ve ilhamınızı kullanmanızı yönelten mesleklere yöneltir. Bu yerleşim tam bir sanatçı yerleşimi olarak da geçer. Sinema, fotoğrafçılık ve müzik gibi meslekler bu yerleşim için uygundur.