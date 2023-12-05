Asuman Krause evi için bakın ne kadar istiyor. Kiracısıyla mahkemelik oldu

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Eski manken ve sunucu Asuman Krause, esasen Kocaeli’nde oturduğu ve Etiler’deki evini keyfi amaçlı kullandığı iddiasıyla 9 yıllık kiracısı Serpil U.’ya tahliye davası açtı.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre sunucu, oyuncu ve eski manken Asuman Krause, Etiler’deki evini 2014 yılında Serpil U.’ya kiraladı.

Serpil U. kızının mezuniyetinden sonra bu evde yazlık amaçlı haftada bir gün konaklamaya başladı. Esasen İzmit’te yaşayan Serpil U.’nun eşinin işyeri de İzmit’te bulunmaktaydı.

İddiaya göre Asuman Krause’nin Uskumruköy’de oturduğu evin tavanından yağan yağmurla birlikte şiddetli su akmaktaydı. Evinde onarım yaptırmak isteyen Asuman Krause, bu tadilatlar sırasında evinin kullanımı imkânsız hale geleceği için Etiler’deki evine taşınmak istedi.

Asuman Krause, kiracısı Serpil U.’ya evden tahliyesi için noterlik aracılığıyla ihtarname gönderdi. Serpil U.’nun ihtarnameye cevap vermemesi üzerine Krause mahkemeye başvurarak ‘tahliye’ ve ‘kira bedelinin artırılması’ davaları açtı.

Asuman Krause’nin avukatı İsmail Durak dava dilekçesinde, “Bizim bu davaları açmamızdaki asıl amacımız, ‘ihtiyacım olan evi tahliye et, eğer tahliye etmiyorsan aynı mevkide oturabilmem için gereken kira bedelini öde’dir. Tüm bu sebeplerle taşınmaza asıl ihtiyaç gereksinimi duyan, İstanbul’da yaşayan ve evindeki tadilat sorunları ile şöhreti ve mesleği nedeniyle şehir merkezindeki evinde oturmak isteyen müvekkil tarafından açılan tahliye davasının kabulünü istiyoruz. Eğer ki kiracının tahliye olmaması halinde kira bedelinin aylık 25 bin liraya yükseltilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Daha önce de Tamer Karadağlı, Kaan Urgancıoğlu ve Özcan Deniz, ev kriziyle gündeme gelmişti.

